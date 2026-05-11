ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

フェラーリやポルシェを共同所有、都心の駅直結の青山に新拠点開設…RENDEZ-VOUS

ランデヴーが東京・青山に新拠点をオープン
  • ランデヴーが東京・青山に新拠点をオープン
  • ランデヴーが東京・青山に新拠点をオープン
  • ランデヴーが東京・青山に新拠点をオープン
  • ランデヴーが東京・青山に新拠点をオープン

RENDEZ-VOUS（ランデヴー）は、横浜、二子新地、錦糸町に続き、第4の拠点として青山に「RENDEZ-VOUS AOYAMA」を5月11日にオープンした。

【画像】ランデヴーが東京・青山に新拠点をオープン

同拠点は、都心で働くビジネスパーソンが仕事終わりにそのまま車に乗れる新しいライフスタイルを提案する。駅直結の立地は同社として初めてで、電車や徒歩でのアクセスが可能だという。

ランデヴーは「車を通じて、人生に余白を」をコンセプトに、車の共同所有サービスを展開している。複数名での共同所有により購入費用や維持費、保険料などのコストを抑え、整備・メンテナンスの専門サポートで負担を軽減する方針だ。

青山の拠点では、クラシックカーからラグジュアリーカーまで多彩なラインナップを導入予定。導入予定車両にはフェラーリ『GTC4Lusso』、『ローマ』、ポルシェ『911タルガ4』（Type992.1）、964型ポルシェ911、アストンマーティン『DBX』が含まれる。

また、神宮外苑いちょう並木や六本木けやき坂通りなど、都会と自然をバランスよく楽しめる周辺スポットがある。短時間のドライブでも特別な時間を味わえる環境を整える考えだ。

同社は、運転レクチャーやツーリング、サーキットイベントなどを通じて、車のある暮らしの「余白（たのしみ）」を体験できるコミュニティを提供するとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーシェア、マッチングサービス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES