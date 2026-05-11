フェラーリやポルシェを共同所有、都心の駅直結の青山に新拠点開設…RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS（ランデヴー）は、横浜、二子新地、錦糸町に続き、第4の拠点として青山に「RENDEZ-VOUS AOYAMA」を5月11日にオープンした。

【画像】ランデヴーが東京・青山に新拠点をオープン

同拠点は、都心で働くビジネスパーソンが仕事終わりにそのまま車に乗れる新しいライフスタイルを提案する。駅直結の立地は同社として初めてで、電車や徒歩でのアクセスが可能だという。

ランデヴーは「車を通じて、人生に余白を」をコンセプトに、車の共同所有サービスを展開している。複数名での共同所有により購入費用や維持費、保険料などのコストを抑え、整備・メンテナンスの専門サポートで負担を軽減する方針だ。

青山の拠点では、クラシックカーからラグジュアリーカーまで多彩なラインナップを導入予定。導入予定車両にはフェラーリ『GTC4Lusso』、『ローマ』、ポルシェ『911タルガ4』（Type992.1）、964型ポルシェ911、アストンマーティン『DBX』が含まれる。

また、神宮外苑いちょう並木や六本木けやき坂通りなど、都会と自然をバランスよく楽しめる周辺スポットがある。短時間のドライブでも特別な時間を味わえる環境を整える考えだ。

同社は、運転レクチャーやツーリング、サーキットイベントなどを通じて、車のある暮らしの「余白（たのしみ）」を体験できるコミュニティを提供するとしている。