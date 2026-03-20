ペットや子どもの送迎に、後部座席を汚れから守る「ドライブシート」発売、5980円

ユニオンエタニティは、後部座席を汚れから保護する「CARZELドライブシート」を発売した。税込み価格は5980円で、購入はアマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピング、モビフルECの各オンラインショップより。

【画像】CARZELドライブシート

CARZELドライブシートは、花粉や泥汚れが気になる季節に向けて、ペットや子どもとの外出、アウトドア用品の積載など幅広いシーンで活用できる製品だ。

春先から初夏にかけては、花粉や砂ぼこり、雨上がりの泥汚れなどが衣類や荷物、ペットの足元に付着しやすく、車内の汚れが気になる時期だ。公園やレジャー施設への外出、ペットとのおでかけ、部活動やスポーツ後の送迎など車を使う機会が増えることで、後部座席の汚れや傷み対策へのニーズも高まる。

CARZELドライブシート

防水性と耐久性に優れた600Dオックスフォード素材を採用し、泥汚れや抜け毛、飲みこぼし、濡れた荷物などから後部座席を保護する。メッシュ窓、安全ベルト、滑り止めマット、サイドファスナーなど、使いやすさと快適性に配慮した機能を備えている。

子どもとのおでかけでは、公園遊び帰りや運動後の送迎時など、泥や汗で汚れた服のままでも座席汚れを気にしにくくなる。ジュースやお菓子をこぼした場合も、後部座席そのものではなくシート表面の掃除で対応しやすく、保護者の負担軽減にもつながる。

ペットを乗せる際には、裏面の滑り止めメッシュと固定用バックルによって、後部座席でシートがズレにくく、走行中も安心して使える設計になっている。側面までしっかり覆う形状のため、愛犬がうっかり足を踏み外したり、座席の隙間に落ちたりしにくい点も特徴だ。車内でごはんや水をあげる場面でも、こぼれてしまった際に防水仕様が役立ち、汚れを気にしすぎず使用できる。

CARZELドライブシート

前席と後席の間には視認性の高い可視メッシュ窓を採用。後部座席までエアコンの風が届きやすく、通気性に配慮した設計となっている。飼い主とペットがお互いの様子を確認しやすいため、移動中の不安やストレスの軽減にもつながる。

安全性にも配慮し、普段使用しているシートベルトをそのまま使用できるほか、安全ベルトも付属しているため、ペットとのドライブをより安心して楽しめる。サイドファスナー設計により、ペットの乗り降りをスムーズにしながら、ドア周辺をひっかき傷から守る仕様を採用。

日常のお手入れは、掃除機で毛やホコリを吸い取るほか、濡れた布でさっと拭くだけで簡単に対応可能だ。お手入れが簡単なので汚れが気になった際にも清潔な状態を保ちやすく、花粉や泥汚れが気になる季節にも適している。

CARZELドライブシート

SUVやトラックを含むほぼ全ての車種に対応する汎用設計を採用。使用しない際は折りたたんでコンパクトに収納でき、省スペースで保管可能だ。収納ポケットも備えており、おもちゃや飲み物、リード、ウェットティッシュなど、おでかけ時に必要な小物類をまとめて収納できる。

アウトドア用品、釣り道具、ゴルフ用品などの大きな荷物の積載時にも活用可能だ。濡れた洗車用品や雨天時の荷物などにも対応しやすく、車内を汚したくない場面で幅広く使用できる。