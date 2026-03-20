ホーム 船舶 企業動向 記事

ヤマハのV6エンジン船外機、3機種6モデル発売へ　ラインアップ拡大

「ジャパンインターナショナルボートショー2026」に展示されたヤマハ発動機の新型V6エンジン船外機（手前2つ）
  • 「ジャパンインターナショナルボートショー2026」に展示されたヤマハ発動機の新型V6エンジン船外機（手前2つ）
  • F200S/FL200S
  • F235A/FL235A
  • F200T/FL200T
  • 「ジャパンインターナショナルボートショー2026」に展示されたヤマハ発動機の新型V6エンジン船外機（手前2つ）
  • 「ジャパンインターナショナルボートショー2026」ヤマハ発動機ブース

ヤマハ発動機は、4ストローク大型船外機のうち、3機種6モデルを新たに投入し、2026年7月から国内で順次発売すると発表した。

【画像】ヤマハ発動機の新型V6エンジン船外機

今回発売するのは、V型6気筒4169ccのエンジンを採用する「F235A/FL235A」「F200S/FL200S」「F200T/FL200T」の大型船外機3機種6モデル。長時間航行および重荷時などの高負荷運転に対して高い耐久性を備えるのが特徴。

また、「F235A/FL235A」と「F200S/FL200S」では、電子制御リモートコントロールシステム（DBW：ドライブ・バイ・ワイヤ）を採用することで、よりスムーズな操作を実現、セッティングの容易さや自由度も高めた。また、強化ロワーユニットを採用することでプロペラの選択肢が広がり、中・重負荷が求められるシーンなど、さまざまな用途への対応力が向上した。

F200S/FL200SF200S/FL200SF235A/FL235AF235A/FL235A
F200T/FL200TF200T/FL200T

「F200T」は、国内限定仕様としてメカニカルリモートコントロールシステムを継続して採用。また、従来の同クラスモデルよりエンジンの排気量を拡大し、周辺部品の軽量化を図ったことにより、航走性能をさらに高めている。

価格は「F235A/FL235A」が296万2300円から、「F200S/FL200S」が279万7300円から、「F200T/FL200T」が276万9800円から（いずれも税込）。

これら新モデルの一部が、3月19日にパシフィコ横浜で開幕した「ジャパンインターナショナルボートショー2026」で展示されている。ヤマハはこのほかにも『YFR330』をはじめとしたフィッシングボートや、発売40周年を迎える水上オートバイの最新ラインアップなどを場内最大ブースに並べる。

ジャパンインターナショナルボートショー2026は、3月19日～3月22日の4日間開催。会場はパシフィコ横浜展示ホール（屋内展示）、横浜ベイサイドマリーナ（フローティング展示）、八景島マリーナ（体験のみ）、日本丸シーカヤックパーク（体験のみ）。入場料は一般2000円（中学生以下無料、2会場共通）。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

ジャパンインターナショナルボートショー

パシフィコ横浜

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES