東北道 佐野SA上り線、「ドラマチックエリア佐野」として3月17日リニューアルオープン

隈研吾建築都市設計事務所が商業施設の内外装のデザインを監修
NEXCO東日本とネクスコ東日本エリアトラクトは、3月17日午前10時に、E4東北道 佐野SA上り線を「ドラマチックエリア佐野(上り線)」としてリニューアルオープンする。

今回の上り線のリニューアルオープンにより、上下線を行き来しながら思い思いの時間を楽しめる「佐野パークSA」が完成する。2022年7月にリニューアルオープンした下り線に続き、上り線も生まれ変わる。

自然豊かなロケーションと、上下線を徒歩で行き来できる環境を活かし、サービスエリア全体をひとつのParkと見立ててリニューアル。訪れる人々が思い思いの時間を楽しめる場を提供する。

商業施設では、SAにいながら地域のモノ、ヒト、文化を体験できる場を目指し、「きっと出会える 感動市庭いちば」をテーマに、地域を感じられる様々な価値を加えて地域の食や特産品を提供する。

隈研吾建築都市設計事務所が商業施設の内外装のデザインを監修。高台に立つ建物は、屋内外の一体感と、外に向かって軒を大きく開くことで、来客を迎える開放的な空間を演出する。

快適に利用できるよう、駐車場と歩道部との間の段差の解消、大型車の障がい者等用駐車場の整備、サブトイレにも多機能トイレを整備する。なお、駐車場のバリアフリー化、トイレ、EV急速充電器については、商業施設リニューアル前に一部先行オープンしている。

スマートIC(出入口)を利用する場合、出口利用者は商業施設等を利用可能だが、入口利用者はガスステーションのみ利用可能となる。

リニューアルオープン後も引き続き駐車場部・歩道部等において工事を行っている。

