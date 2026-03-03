米Lyten、ノースボルトのスウェーデン拠点を買収完了…16GWhの電池製造能力を獲得

リチウム硫黄電池を手がける米国のLytenは、ノースボルト・エットおよびエット・エクスパンション(スウェーデン・シェレフテオ)とノースボルト・ラボ(ベステロース)の買収を完了したと発表した。

この買収により、Lytenは16GWhの既存電池製造能力、160ヘクタール以上の土地、製造拡大を支えるインフラと建物、そして欧州最大かつ最先端の電池研究開発センターを取得した。

Lytenはシェレフテオのノースボルト・エット拠点に「Lytenインダストリアル・ハブ」を設立すると発表した。この産業ハブは、ノースボルトが構築したインフラと豊富なクリーン水力発電を活用し、電池製造とAIデータセンター、スウェーデンと欧州連合にとって戦略的に重要な産業活動を併設する。Lytenは自社の電池とエネルギー貯蔵システムを産業ハブのインフラの一部として活用する計画だ。

データセンター開発の世界的リーダーであるエッジコネックスは、シェレフテオのLytenからデータセンター用地を取得する計画だ。この用地は1ギガワット規模のデータセンターキャンパスに拡張できる可能性があり、欧州最大級のデータセンター施設となる見込みだ。

Lytenはノースボルト・エットとノースボルト・ラボの再稼働プロセスを直ちに開始する計画だ。エットは電池エネルギー貯蔵システム(BESS)、自動車、多様なモビリティ市場を含む幅広い顧客向けにリチウムイオンNMC電池を生産する。Lytenは2026年後半に、ノースボルト・エットからのセルがポーランドのBESS製造施設ノースボルト・ドゥバに供給されることを見込んでいる。

ベステロースのノースボルト・ラボは長寿命リチウムイオンNMCセルの開発を継続し、Lytenのシリコンバレーチームと協力してLytenのリチウム硫黄電池技術をギガスケール製造向けに産業化する。

Lytenは地元の労働組合と緊密に協力しており、シェレフテオとベステロースの両拠点で再雇用プログラムを開始する。予想される顧客需要に基づき、Lytenは今後12カ月で600人以上の従業員を追加雇用し、その後数年間も急速な採用ペースを継続する計画だ。

10月、Lytenはポーランド・グダニスクのノースボルトBESS製造施設の買収完了を発表しており、ドイツ・ハイデのノースボルト資産の買収も進めている。ノースボルト買収全体には簿価50億ドルの製造資産が含まれる。Lytenは既存および新規の北米・欧州投資家からの株式投資と、エッジコネックスのデータセンター用地への投資による資金でノースボルト買収を賄っている。

Lytenは2015年に設立され、リチウム硫黄電池と先進3Dグラフェン材料のグローバルリーダー。6億2500万ドル以上の株式投資を受け、米国輸出入銀行から6億5000万ドルの融資に関する基本合意書を確保している。Lytenは1000人以上の投資家を持つ非公開企業で、ステランティス、フェデックス、ハネウェル、プライム・ムーバーズ・ラボ、欧州投資基金、ルクセンブルク・フューチャー・ファンドなどが含まれる。外部投資家で5%以上の株式を保有する者はおらず、主要投資家はすべて北米と欧州に拠点を置く。Lytenの取締役会は米国と欧州のメンバーで構成され、米国本社はカリフォルニア州サンノゼ、欧州本社はルクセンブルクにある。

同社は550件以上の特許を取得または申請中で、現在カリフォルニア州サンノゼでドローン、自律システム、防衛顧客向けに国内調達のリチウム硫黄電池を製造しており、ポーランド・グダニスクに欧州最大の電池エネルギー貯蔵システム製造施設を運営している。Lytenは3Dグラフェン超材料プラットフォームを活用した製品ポートフォリオをコンクリート、積層造形、モータースポーツ、防衛分野で拡大している。