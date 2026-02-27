ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

住友電工、6G向けミリ波通信システムとオール光ネットワーク技術を出展へ…MWC 2026

5Gミリ波対応分散アンテナシステム(DAS)
  • 5Gミリ波対応分散アンテナシステム(DAS)
  • 産業用5GエッジAI端末
  • 25 Gbps APN-T

住友電気工業（住友電工）は、3月2日から5日までスペイン・バルセロナで開催される世界最大規模のモバイル通信展示会「MWC 2026」に出展する。

【画像全3枚】

次世代の通信技術として高速大容量ミリ波通信システムおよびオール光ネットワークトランシーバを展示する。

MWCは移動体通信事業者等で構成される業界団体GSMAが主催し、世界中のモバイル通信事業者や機器メーカーが集結する注目イベント。毎年10万人以上が来場し、最新技術や新たな市場動向が発信される。

住友電工は日本パビリオン内のブースにて、将来の通信インフラとなる6GやAPNに向けた革新的なソリューションを展示する。具体的には、ミリ波を利用した分散アンテナシステム、産業用5GエッジAI端末、APNトランシーバを展示し、ライブデモンストレーションを実施する。

5Gミリ波対応分散アンテナシステムは、単一の基地局から高出力電波を放射する従来方式とは異なり、光ファイバーで信号を分散させ低出力で放射し、通信エリアを効率的に拡大するシステム。建物内や地下など電波が届きにくい場所でも大容量通信が可能になる。DAS子機のサイズが標準的なミリ波基地局の約10分の1と非常にコンパクトな点が特徴だ。

産業用5GエッジAI端末は、ミリ波による大容量通信、防塵防水性能に加え、AI機能を搭載している。工場や交通インフラのデータを収集し、端末でAI処理することで、低遅延なフィードバックやクラウドとの負荷分散を実現する。会場では高精細カメラの映像を独自の画像圧縮AIによりデータ量を80%程度低減し伝送するデモを行う。

APNは、従来光と電気変換を必要としていたネットワーク装置やデバイスをフォトニクスベースへ転換する技術。APNトランシーバは遠隔で波長制御が可能な25Gbpsトランシーバで、APNスプリッタを組み合わせることで経路切替を可能にする。モバイルフロントホールに適し、長距離、大容量、低遅延の通信とレジリエンス向上を実現する。会場ではレジリエンス向上を目的とした遠隔からのモバイルフロントホールの経路切替を行う。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

住友電工

MWC（Mobile World Congress）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES