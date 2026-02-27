セイコーソリューションズが初出展、時刻同期ソリューションなど紹介へ…MWC 2026

セイコーソリューションズは、3月2日から5日までスペイン・バルセロナで開催される「MWC Barcelona 2026」に出展する。

MWC(Mobile World Congress)は、世界最大級のモバイル・通信業界向け国際展示会だ。毎年スペイン・バルセロナで開催され、通信事業者、ネットワークベンダー、IT企業、スタートアップなどが一堂に会し、5G/6G、クラウド、IoT、AI、デジタルインフラなど最先端の技術やビジネス動向が発信される。展示に加え、基調講演やカンファレンスを通じて、業界の将来像や新たな連携が生まれる場として高い注目を集めている。

初出展となる今回は、国内の主要キャリアにおけるモバイルネットワーク構築で採用実績のあるグランドマスタークロック「TS-2922」をはじめ、高精度時刻同期装置「Time Server Pro.」シリーズ、国内の様々な業種で導入されている従来のNTPサーバー「Time Server」シリーズによる時刻同期ソリューションを紹介する。

また、サーバーやネットワーク機器へのシンプルかつ直感的な操作を可能にするセキュアなアクセス管理ソフトウェア「SmartJumper」、ならびにネットワーク運用管理の最後のライフラインを担うコンソールサーバー「SmartCS NS-2250」を活用した運用自動化を提案する。