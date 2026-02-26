ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

コネクトカー向け次世代通信プラットフォーム「IRIGATE」、ソラコムが実演へ…MWC 2026

ソラコムは、3月2日にスペインで開幕するMWC 2026のGSMA Pavilion内「Fusion Demo Partner Pod」のAECC(Automotive Edge Computing Consortium)ブースで、コネクテッドカー向け次世代通信プラットフォーム「IRIGATE」のデモンストレーションを行うと発表した。

AECCは業界横断型のコンソーシアムとして、コネクテッドカーのデータ通信に関する新たなネットワーク要件を策定し、次世代モビリティに求められる技術革新を推進している。MWC 2026では3つの自動車向けユースケースを展示する。

「IRIGATE」は、AECCにおいて車のライフサイクル全体での柔軟で安定した通信の提供を目指し、自動車メーカーが中心となって開発しているコネクテッドカー向けの新しい通信プラットフォーム。クラウド上のIRIGATEコアとIRIGATE端末が接続を確立することで、認証、課金、ルーティングなど、通信事業者と同等の管理と運用を可能にする。ソラコムは、クラウド上に迅速に展開できるモバイルコアの技術を提供している。

デモの実施日時は、Day 1が3月3日8時30分から19時00分(中央ヨーロッパ時間)、Day 2が3月5日8時30分から13時00分(中央ヨーロッパ時間)。場所はHall 4、4F30のGSMA Pavilion内Fusion Demo Partner Podとなる。

ソラコムは2024年5月にAECCに加入し、コンソーシアムのメンバーとして、携帯通信事業者、自動車メーカー、通信やクラウドの事業者、その他関連技術標準団体および技術コミュニティと協力し、将来のコネクテッドカーのニーズを満たす新技術や標準の確立に向けて活動している。

ソラコムは、AECCのグローバルメンバーと協力して先進技術のR&Dにも取り組み、コネクテッドカーがクラウドに安全に接続する次世代ソリューションを形にしていく。

IRIGATEは、自動車のコネクティビティを変革する技術で、「Intelligent(知的な)」「Replaceable(交換可能な)」「Interconnections(相互接続)」と「GATE(ゲート)」に由来した造語で、「Irrigate(灌漑、水を引く)」という英単語の響きも掛けている。

《森脇稔》

