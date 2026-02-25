ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

米マイクロビジョン、破産法申請のルミナーからライダー資産を買収

自律走行とモビリティ分野で先進的な認識ソリューションを手掛けるマイクロビジョンは、ルミナー・テクノロジーズから特定の資産を取得したと発表した。

取得資産には、IrisとHaloライダーセンサーに関連する知的財産と在庫、主要なエンジニアリングおよび運用人材、特定の商業契約と受注が含まれる。

マイクロビジョンは、米国破産法第363条に基づいてルミナーが実施した競争入札で落札者に選ばれた。ルミナーのライダー事業に関連する特定の資産、従業員、契約の現金購入価格は3300万ドルである。

マイクロビジョンはワシントン州、ワシントンD.C.、ドイツのハンブルクとウルムを拠点とするエンジニアリング技術により、統合されたライダーハードウェアと認識ソフトウェアソリューションを開発・供給している。

同社の独自技術は、ロボティクス、自動倉庫、農業など様々な産業用途における安全性と自動化を向上させ、自律システムの開発に貢献している。自動車業界向けに開発された同社のコア技術は、先進運転支援システム(ADAS)と自動運転の進化を加速し続けている。

軍事分野への技術提供の実績を基に、同社は半自律および完全自律の空中・地上センサーシステムを目標製品としている。MEMSベースの長距離ライダーとフラッシュベースの短距離ライダーを含むソリッドステートライダー技術と、車載認識ソフトウェアを統合することで、マイクロビジョンは生活のスピードで安全なモビリティを提供する専門知識を有している。

《森脇稔》

