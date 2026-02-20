独FEVとサウジアラビアのCEER、EV開発で戦略的提携を強化

ドイツのエンジニアリング企業のFEVと、サウジアラビアのEVメーカーのCEERは、PIF民間セクターフォーラムにおいて、戦略的パートナーシップの強化に関する覚書(MoU)を締結したと発表した。

この合意は、CEERの電気自動車プログラムとサウジアラビアのビジョン2030の目標達成に向けた協力を一層進展させるものである。

覚書は、イノベーション、産業開発、知識移転に焦点を当てた協力の枠組みを確立する。このパートナーシップを通じて、FEVとCEERは両社の専門知識を組み合わせ、技術革新の推進、現地能力の強化、サウジアラビアの自動車・モビリティエコシステムの長期的発展を支援する機会を探求する。

署名式は、公共投資基金(PIF)が主催するPIF民間セクターフォーラムで行われた。同フォーラムは、官民のステークホルダーを集め、戦略的産業における協力、投資、持続可能な発展を促進する主要なプラットフォームである。

サウジアラビアのビジョン2030は、石油依存からの経済多角化を目指す包括的な国家戦略であり、イノベーション、投資、民間セクターの成長を促進することに焦点を当てている。また、国民の生活の質の向上、機会の拡大、サウジアラビアを観光、技術、持続可能な発展のグローバルハブとして位置づけることも目指している。

FEVは自動車業界における世界有数のエンジニアリングプロバイダーであり、さまざまなセクターや産業におけるイノベーションのリーダーとして国際的に認知されている。フランツ・ピシンガー教授が学術とエンジニアリングのバックグラウンドを組み合わせ、継続的な進歩への大きなビジョンを持って基礎を築いた。同社は世界最大の自動車OEMにソリューションと戦略コンサルティングを提供し、輸送とモビリティのエコシステム全体で顧客を支援してきた。

FEVは技術的・戦略的専門知識を航空宇宙やエネルギー分野にも展開している。ソフトウェアとシステムの専門知識により、インテリジェントなソリューションを誰もが利用できるようにすることでも業界をリードしている。FEVは世界45以上の拠点に6100人の高度な資格を持つ従業員を擁し、現在と将来の課題に対する新しいソリューションを想像し続けている。

CEERはサウジアラビア初の電気自動車ブランドであり、完成車メーカーである。公共投資基金(PIF)と鴻海精密工業(フォックスコン)の合弁事業として設立され、サウジアラビアと湾岸地域の顧客向けにバッテリー電気セダンとSUVの設計、製造、販売を行う。CEERは、グローバルなエンジニアリング専門知識と現地の産業開発およびイノベーションへのコミットメントを組み合わせている。その立ち上げは、サウジアラビアのビジョン2030に沿った経済多角化と雇用創出を支援し、競争力のある持続可能なモビリティエコシステムの成長に貢献する。