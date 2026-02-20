ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジェイテクト、公式マスコット四コマ漫画を電子書籍化…2月22日「ネコの日」に合わせて

ジェイテクトが「ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画」をAmazon Kindleにて発売
  • ジェイテクトが「ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画」をAmazon Kindleにて発売
  • ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター ジェイにゃん・テクニャン

ジェイテクトは、2月22日「ネコの日」に合わせて、Amazon.comの電子書籍サービス「Kindle」において、「ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画」電子書籍の配信を開始した。

【画像全2枚】

2024年2月22日「ネコの日」に、「クスっと笑える、ほろっと泣ける、やさしく楽しい」をテーマに、ピクシブが運営する「pixiv」内で募集し、50作品の四コマ漫画を選出。公式作品としてSNS上でも投稿された個性溢れる受賞作品が、彩り豊かな四コマ漫画集として、電子書籍サービスで配信を開始した。

電子書籍の価格はKindle Unlimited会員は0円、会員以外は99円。52ページに50作品を収録している。購入はKindle内で可能だ。

当電子書籍は「Kindle Cloud Reader」のブラウザサイトまたは、「Kindle」アプリ(無料)で閲覧できる。「Kindle」アプリは、iOS・Android・Windows・MacOSに対応している。

ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」は、ジェイテクトグループの事業活動の根底にある「貢献」を花言葉に持つ多年草ネコノヒゲから、「ヒゲに特徴のあるネコ」とJTEKTの「J」という2つの要素をモチーフに誕生したマスコットキャラクターだ。

白色のネコ「ジェイにゃん」は明るく元気な女の子。同社の主要事業から、目はベアリング、鼻と口はステアリング、お腹は工作機械をイメージ。ヒゲは同社ロゴのEの部分、「情熱」をモチーフにしている。

灰色のネコ「テクニャン」はのんびりマイペースだが抜群の集中力を持つ男の子。顔のパーツとしっぽを合わせるとJTEKTに。ヒゲはジェイテクトの基本理念の「地球のため、世の中のため、お客様のため」を象徴するe(earth)・s(society)・c(customer)の形をしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジェイテクト

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES