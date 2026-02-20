ジェイテクト、公式マスコット四コマ漫画を電子書籍化…2月22日「ネコの日」に合わせて

ジェイテクトは、2月22日「ネコの日」に合わせて、Amazon.comの電子書籍サービス「Kindle」において、「ジェイにゃんテクニャン四コマ漫画」電子書籍の配信を開始した。

【画像全2枚】

2024年2月22日「ネコの日」に、「クスっと笑える、ほろっと泣ける、やさしく楽しい」をテーマに、ピクシブが運営する「pixiv」内で募集し、50作品の四コマ漫画を選出。公式作品としてSNS上でも投稿された個性溢れる受賞作品が、彩り豊かな四コマ漫画集として、電子書籍サービスで配信を開始した。

電子書籍の価格はKindle Unlimited会員は0円、会員以外は99円。52ページに50作品を収録している。購入はKindle内で可能だ。

当電子書籍は「Kindle Cloud Reader」のブラウザサイトまたは、「Kindle」アプリ(無料)で閲覧できる。「Kindle」アプリは、iOS・Android・Windows・MacOSに対応している。

ジェイテクトグループ公式マスコットキャラクター「ジェイにゃん・テクニャン」は、ジェイテクトグループの事業活動の根底にある「貢献」を花言葉に持つ多年草ネコノヒゲから、「ヒゲに特徴のあるネコ」とJTEKTの「J」という2つの要素をモチーフに誕生したマスコットキャラクターだ。

白色のネコ「ジェイにゃん」は明るく元気な女の子。同社の主要事業から、目はベアリング、鼻と口はステアリング、お腹は工作機械をイメージ。ヒゲは同社ロゴのEの部分、「情熱」をモチーフにしている。

灰色のネコ「テクニャン」はのんびりマイペースだが抜群の集中力を持つ男の子。顔のパーツとしっぽを合わせるとJTEKTに。ヒゲはジェイテクトの基本理念の「地球のため、世の中のため、お客様のため」を象徴するe(earth)・s(society)・c(customer)の形をしている。