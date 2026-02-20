ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

どうなる、新型車開発？ ホンダが事業体制を再編…ビジネス記事ランキング

開発中：ホンダ 次世代ハイブリッド
  • 開発中：ホンダ 次世代ハイブリッド
  • 本田技術研究所で開発中：EVファン・コンセプト
  • 日産自動車エスピノーサCEO
  • 日産自動車追浜工場
  • トヨタ・ハイランダー現行
  • トヨタ・ハイランダー現行
  • 加藤真平氏

2月12～18日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。ホンダの事業体制再編に注目。四輪開発事業を本田技術研究所に移管し、先行開発と量産開発を一体化します。

【画像全7枚】

1位）ホンダが事業体制を再編、四輪の研究開発は本田技術研究所で一体化
https://response.jp/article/2026/02/12/407299.html

本田技研工業（ホンダ）は2月10日、モビリティを通じて自由な移動の喜びをサステナブルに提供する方針のもと、2026年4月に組織運営体制を変更すると発表した。研究開発の一体化と事業本部の再編により、商品競争力と収益性の向上を図る。二輪・四輪・パワープロダクツ各事業の競争力を高め、市場・技術動向を的確に捉えた迅速な商品投入を狙う。

2位）日産エスピノーサCEO「Re:Nissanは着実に進捗」　2026年度黒字化めざす
https://response.jp/article/2026/02/13/407367.html

日産自動車は2月12日、2025年度第3四半期決算と通期見通しの修正を発表し、あわせて再建計画「Re:Nissan」の進捗状況を説明した。Re:Nissanでは生産拠点7工場を閉鎖するなど、今後も構造改革を加速する構えだ。日産はRe:Nissanの取り組みを着実に推進し、2024年度実績比で固定費と変動費を計5000億円削減する計画だ。2026年度末までに、関税影響を除き、自動車事業の営業利益とフリーキャッシュフローの黒字化をめざす。

日産自動車エスピノーサCEO日産自動車エスピノーサCEO

3位）ニデック（旧 日本電産）・人事情報　2026年1月1日付
https://response.jp/article/2026/02/16/407481.html

ニデック（旧 日本電産）株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長執行役員 最高経営責任者：岸田光哉）は、2026年1月1日付の人事異動について発表しました。

4位）トヨタの株価が反発、北米産SUV『ハイランダー』を経産省が公用車に導入
https://response.jp/article/2026/02/17/407540.html

17日の日経平均株価は前日比239円92銭安の5万6566円49銭と4日続落。小反発して始まったが、材料難の中、主力株が利益確定売りに押され、マイナス圏に沈んだ。

トヨタ・ハイランダー現行トヨタ・ハイランダー現行

5位）Alpamayoは対応済み、自動運転はレベル4プラスへ～ティアフォー加藤真平氏インタビュー…CES 2026
https://response.jp/article/2026/02/16/407462.html

2026年現在、自動運転は二通りの道筋が既定路線として見えてきた状況だ。ひとつはレベル4のロボタクシー、もうひとつはパーソナルカーにおけるレベル2++、つまり一般道を含めたハンズオフ運転支援機能だ。このような状況のなか、日本発のスタートアップ「ティアフォー（TIER IV）」は、独自の戦略を着実に進めている。CES 2026の会場で、株式会社ティアフォー 創業者 兼 代表取締役CEOである加藤真平氏に聞いた。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES