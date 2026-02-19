ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

川崎重工、最大可搬質量110kgの高速パレタイズロボット「CP110L」発売…業界最小クラス

川崎重工は2月16日、最大可搬質量110kgの高速パレタイズロボット「CP110L」の販売を開始した。

「CP110L」は、パレタイズロボットとして業界トップクラスの搬送能力を有しながら、ロボット本体サイズのコンパクト化を図っている。これにより、パレタイズの自動化需要はあるものの、天井高などの設置スペースの制約のため、ロボットの導入が難しかった現場での導入が可能になる。

また、110kg可搬クラスのパレタイズロボットでは業界初となる中空手首構造を採用することで、より自由度の高い適用が実現できる。

今回、新たに「CP110L」がパレタイズロボット「CPシリーズ」の製品ラインナップに加わったことで、従来よりも広い110kgから700kgまでの可搬質量をカバーできるようになり、物流工程におけるパレタイズの自動化需要に幅広く対応できるようになった。

110kg可搬クラスのパレタイズロボットでは初となる中空手首構造を採用している。手首に中空構造を採用しているため、中空内部にハンドへのケーブルを通すことが可能となり、設置やメンテナンス時の配線・艤装作業時間の短縮に貢献する。また、これまで手首周囲に配置していたケーブルが手首内部を通るため、手首全体の干渉領域を低減する。

110kg可搬クラスのパレタイズロボットでは、最小の必要天井高2242mm、最小の旋回軸干渉半径453mmを実現した。

搬送速度の高速化により、1時間あたり2200ケース(ハンド重量含む60kg搬送時)の搬送を実現。広範な可動域(最大上下動作2433mm、最大リーチ2505mm)を備え、さまざまな現場レイアウトや搬送作業に柔軟に対応し、より高い積み付け、より大きいパレットサイズに対応可能である。

ロボット動作時に発生する回生エネルギーを電力として再利用することによるエネルギー損失量の低減により、省エネルギー・CO2排出量削減に貢献する。高速動作、切り返し動作が多いパレタイズにおいて特に高い効果を発揮する。

主要諸元は、動作自由度4軸、最大リーチ2505mm、最大可搬質量110kg、位置繰り返し精度±0.05mm、本体質量820kgだ。

《森脇稔》

