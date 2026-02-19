広島東洋カープ×LumiKA+、「勝ちグシ」を数量限定発売…高級車向けプラチナサテンめっき採用

自動車部品メーカーの柿原工業のライフスタイルブランド「LumiKA+(ルミカプラス)」は、地元球団の広島東洋カープとコラボレーションした新商品「勝ちグシ」を数量限定で発売した。

【画像】広島東洋カープとコラボした新商品「勝ちグシ」

「勝ちグシ」は、LumiKA+の人気商品「プラチナローズコームシルバー」をベースに、カープ仕様の特別デザインを施した商品だ。

日本の高級自動車にも採用されている、柿原工業独自の特殊装飾めっき「プラチナサテン」を施している。金属のような重厚感のある輝きを放ちながら、ABS樹脂製のため非常に軽量で持ち運びにも適している。

特殊な樹脂めっき加工により、髪への摩擦を低減。冬場の乾燥による静電気を逃がし、梳かすだけでキューティクルを整える。先端を丸く加工しているため頭皮に優しく、観戦前や外出先でのヘアセットに最適だ。

持ち手部分には、カープのロゴと可愛らしいハートマークを配置。さらに、柿原工業の所在地であり「ばらのまち」として知られる広島県福山市を象徴する「ばら」のワンポイントがあしらわれている。

観戦前の身だしなみに勝利への願いを込めて、ヘアスタイルを完璧に整えられる。さりげないカープ女子・男子のアイテムとして、日常使いできる上質なカープグッズを求める方へ向けた商品となっている。大切な人へのギフトとして、広島ならではの技術とチーム愛が詰まっている。

本商品は公式オンラインストアおよび広島東洋カープ公式サイトにて販売している。マツダスタジアム内のグッズショップでも購入できる。数量限定販売のため、在庫がなくなり次第販売終了となる。

商品名は「勝ちグシ(広島東洋カープコラボモデル)」で、販売価格は5500円(税込)。サイズは長さ18.5cm×幅4.5cm、素材はABS樹脂(特殊樹脂めっき加工)となっている。