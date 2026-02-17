ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジェイテクトグループ、過熱水蒸気でセラミックス脱脂時間を最大70%削減…高機能セラミックス展に出展へ

ジェイテクトサーモシステムのブースイメージ
  • ジェイテクトサーモシステムのブースイメージ
  • 過熱水蒸気対応熱処理装置
  • 過熱水蒸気対応熱処理装置
  • 過熱水蒸気でセラミックス脱脂時間を最大70%削減

ジェイテクトのグループ会社のジェイテクトサーモシステムは、2月18日から20日まで愛知県のポートメッセなごやで開催される「第1回 高機能セラミックス展[名古屋]」に出展すると発表した。

【画像全4枚】

同展示会は、機能性フィルムやプラスチック、セルロース、炭素繊維複合材、金属、セラミックスなど最先端の素材技術が一堂に展示される総合展「高機能素材Week」の一つとして実施されるもので、名古屋では初開催となる。

ジェイテクトサーモシステムは「過熱水蒸気をはじめとする熱処理技術で、お客様の困りごとを解決」をテーマに出展する。セラミックスの脱脂処理における「処理時間が長い」「処理条件の検討に時間を要する」「バインダー臭がひどい」といった悩みに対し、過熱水蒸気を活用した革新的な熱処理技術を通じて最適な解決策を提案する。

主な出展製品は、過熱水蒸気対応熱処理装置「AllFitシリーズ」だ。セラミックス製品の脱脂工程は処理時間が非常に長く、生産性を大きく損なう要因となっている。同社は過熱水蒸気を利用した画期的な熱処理装置AllFitシリーズを製品化し、処理時間を最大70%削減するなどセラミックス製品の生産性を大幅に向上させた。

本シリーズは、実験用の小型バッチ炉から量産用の大型バッチ炉や連続炉までをラインアップしており、顧客の生産形態に応じて最適な装置を提案する。なお、処理する材料等により効果の度合いが異なる。

また、セラミックス製品の脱脂時に発生する臭いを軽減するヒータ式排ガス処理装置も用意している。熱処理装置から出る排ガスを取り込み無害化することで、悪臭の軽減と作業環境の改善に貢献する。

出展小間番号は2-25(第3展示館)。会期は2月18日から20日までの10時から17時で、会場はポートメッセなごや第3展示館。入場は事前登録制となっている。

《森脇稔》

