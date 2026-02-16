名古屋大学FEM、学生フォーミュラEVクラス3連覇…Vicor製電源モジュールが貢献

米国の電源モジュールメーカーVicorは、学生フォーミュラ日本大会2025の電気自動車(EV)クラスで総合優勝を果たした名古屋大学学生フォーミュラチームFEMのEVに、同社の電源モジュールが採用されたと発表した。

FEMは学生フォーミュラ日本大会2025において、EVクラスでの3年連続総合優勝に加え、車両重量を前年の230kgから219kgへと削減し「最軽量化賞」を受賞した。

マシンの性能向上を目指すなかでFEMは、冷却システムの強化に伴い、低電圧システムの消費電力が増大するという課題に直面していた。

この課題を解決するためFEMは、海外の強豪チームでの採用実績も評価したうえで、Vicorのモジュールを選定した。電源システムは、最大600Vの高電圧バッテリーからVicorの絶縁型バスコンバータBCM4414を用いて中間電圧を生成し、その出力を2つのDC-DCコンバータDCM3623で安定した24Vと12Vに変換。冷却ファンやポンプといった重要な負荷へ電力を供給する構成とした。

この新しい電源システムは、FEMに複数の技術的メリットをもたらした。起動時のプリチャージに関して課題が発生したが、モジュールのシャットダウン機能を利用して解決できた。

チームは来年度、Vicorのモジュールを活用してDC-DCコンバータに低電圧バッテリーの充電システムも統合し、さらなる軽量化と回路の簡略化を目指す計画である。

