大阪エムケイ、伊丹空港近くに北営業所を移転…レンタカー事業も3月開始へ

大阪エムケイは、大阪府豊中市の新社屋に北営業所を移転し、開所式を執り行った。業務拡充および就業環境の向上を目的とした移転で、業務を開始している。

【画像全4枚】

新営業所は豊中市原田中1丁目に位置し、伊丹空港から車で約7分という好立地にある。新築の3階建てで一部ガラス張りの建物となっており、開放感と高い採光性を備えた施設だ。阪急宝塚線の曽根駅からは徒歩15分の距離にあり、交通利便性にも優れている。

開所式には大阪エムケイの青木義明代表取締役、エムケイホールディングスの青木信明社長、労働組合、北営業所配属ドライバーが参加した。

営業所移転に合わせて、北営業所では3月15日からレンタカー事業も新たに開始する予定だ。MKレンタカー大阪伊丹空港店として、空港からの送迎サービスも提供。取扱車種はニッサン・セレナで、店舗受取および伊丹空港の送迎に対応する。

MKレンタカーは沖縄那覇空港店、関西空港店、神戸空港店、京都店の4エリアで営業しており、いずれも空港や駅に近い利便性の良い場所に位置している。新たに開設する大阪伊丹空港店は、空港利用者をはじめ周辺地域の顧客の多様なニーズに応えるとともに、既存サービスとの連携により利便性の高いサービスを提供する。