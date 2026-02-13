ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

大阪エムケイ、伊丹空港近くに北営業所を移転…レンタカー事業も3月開始へ

大阪エムケイが大阪府豊中市の新社屋に北営業所を移転
  • 大阪エムケイが大阪府豊中市の新社屋に北営業所を移転
  • 大阪エムケイが大阪府豊中市の新社屋に北営業所を移転
  • 大阪エムケイが大阪府豊中市の新社屋に北営業所を移転
  • 大阪エムケイが大阪府豊中市の新社屋に北営業所を移転

大阪エムケイは、大阪府豊中市の新社屋に北営業所を移転し、開所式を執り行った。業務拡充および就業環境の向上を目的とした移転で、業務を開始している。

【画像全4枚】

新営業所は豊中市原田中1丁目に位置し、伊丹空港から車で約7分という好立地にある。新築の3階建てで一部ガラス張りの建物となっており、開放感と高い採光性を備えた施設だ。阪急宝塚線の曽根駅からは徒歩15分の距離にあり、交通利便性にも優れている。

開所式には大阪エムケイの青木義明代表取締役、エムケイホールディングスの青木信明社長、労働組合、北営業所配属ドライバーが参加した。

営業所移転に合わせて、北営業所では3月15日からレンタカー事業も新たに開始する予定だ。MKレンタカー大阪伊丹空港店として、空港からの送迎サービスも提供。取扱車種はニッサン・セレナで、店舗受取および伊丹空港の送迎に対応する。

MKレンタカーは沖縄那覇空港店、関西空港店、神戸空港店、京都店の4エリアで営業しており、いずれも空港や駅に近い利便性の良い場所に位置している。新たに開設する大阪伊丹空港店は、空港利用者をはじめ周辺地域の顧客の多様なニーズに応えるとともに、既存サービスとの連携により利便性の高いサービスを提供する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タクシー、ハイヤー

レンタカー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES