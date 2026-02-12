レンタカー24時間3300円、埼玉の整備工場が格安サービス開始

埼玉県上尾市の岡野自動車は、24時間3300円(税込)の格安レンタカーサービス「オーケーレンタカー」を開始したと発表した。

近年、車検・修理中の代車不足や急な移動、短期利用の需要が高まっており、「安く・すぐに・安心して借りられるレンタカー」を求める声が増えている。同社では、こうした地域のニーズに応えるため、わかりやすい料金設定とスムーズな貸出体制を整えたレンタカーサービスを提供する。

サービスの対象車種は軽自動車で、在庫状況により変動する。予約は電話・LINE・店頭で受け付ける。通勤・買い物・短期利用・急な代車対応など、幅広い用途に対応する。

同社は「急に車が故障したのでなんでもいいから車が必要になった」「この連休にちょっとだけ使いたい」「引っ越しで軽トラを借りたい」「病院に通うときだけレンタルしたい」といった声を多く受け、車を所有でなく借りるニーズが高まっていると判断。古い車の再活用として格安レンタカーを開始した。

岡野自動車は中古車販売・整備・鈑金修理・車検まで幅広く対応し、地域密着でカーライフを支えている。今回のレンタカーサービスも「困ったときに頼れる存在」として、顧客の安心につながるサービスを目指す。

今後はレンタカー車両の台数を増やし、軽自動車だけでなく用途に合わせた車種の拡充も予定している。また、LINE予約やWEB予約の強化など、さらに便利に使える仕組みを整備していく。