ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

AI・ロボティクス活用の物流省人化事例、東京ロジファクトリーが紹介へ…ロジスティクスソリューションフェア2026

東京ロジファクトリーのブースイメージ
  • 東京ロジファクトリーのブースイメージ

TSTグループの東京ロジファクトリーは、2月12日(木)～13日(金)に東京ビッグサイトにて開催されるロジスティクスソリューションフェア2026（西4ホール025）に出展すると発表した。

TSTは、東京都・神奈川県・埼玉県の国道16号と圏央道沿線にグループ59拠点を構え、総合物流サービスを展開している。

同社は1都2県の地域密着型ドミナント戦略を展開しており、特定エリアに集中して拠点を配置することで、物量に合わせた車両、倉庫、人材、ITを組み合わせ、物流波動に対応している。

近年の労働力不足に対し、同社ではAIカートを活用したピッキング・仕分け作業の効率化をはじめ、ロボティクス機器やDXツールの導入によるオペレーション改善、安全・品質向上に積極的に取り組んできた。

これらの取り組みを通じて培った「現場力」と、機械化・省人化を融合させたハイブリッドロジスティクス、そして創業59年を迎えるTSTグループの物流ノウハウを掛け合わせ、具体的な課題解決事例を中心に紹介する。

展示内容は、ドミナント戦略の具体的紹介として物流センター運営の設計・現場力・提案力を紹介。物流業務での困りごと解決として、化粧品、食品、医療機器等及び輸配送マネージメントのトータルサポート業界事例を展示する。

DXツールによる管理では、ガイドロボティクス社によるフォークリフト動態管理による倉庫内最適オペレーションの実現を紹介。NetDepot(ネットデポ)として、500社以上の取引実績があるECアウトソーシングサービスの2B/2C対応を展示する。

また、生産性・安全品質向上、改善の取組として、豊富な活動実績、最新技術の利活用を紹介する。

1都2県における戦略的ドミナント展開、食品メーカー・医療機器卸・ドラッグストア・レストランチェーンなど多様な業種での業務受託実績、グループ一体となった倉庫・輸送の連携体制、省人化マテハン導入実績についても展示し、物流課題解決に貢献する。

なお、事前マッチングとして物流相談会特別サイトを開設中で、拠点新設、業務委託、改善等の相談に対応している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES