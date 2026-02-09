ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

横浜ゴム、「ADVAN」ほかタイヤ・ホイール製品展示と人気のキッズカート体験会を実施…大阪オートメッセ2026

横浜ゴムが、2月13日から15日までインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」での出展内容を発表した。

タイヤ製品では、グローバルフラッグシップタイヤ「ADVAN Sport V107」を中心に、今春発売予定の小型トラック・バン用ドレスアップタイヤ「PARADA PA03」の14インチサイズなど、高性能から高級、競技用、商用車向けまで幅広いヨコハマタイヤ製品群を紹介する。

ホイール製品では、競技系アルミホイールブランド「ADVAN Racing」シリーズを中心に、2026年発売モデルや新サイズ商品を展示する。

会場では小学生を対象とした「YOKOHAMA presents SUPER GTキッズカート体験会」を今年も開催する。この無料プログラムは、エンジンなどの動力で走る車の運転を親子で体験できる内容だ。使用する乗り物は、子ども用ゴーカートをもとに4サイクルエンジンまたは電池駆動モーターを搭載しており、安全性と環境にも配慮している。乗り物の楽しさに触れながら初めての運転を体験してもらうことで、将来に向けた車への興味・関心を育むことを目的としている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026」のタイヤ消費財戦略において、高い付加価値を持つ製品比率の最大化を掲げている。その一環として、世界規模の最上位タイヤブランド「ADVAN」「GEOLANDAR」、そしてオールシーズンタイヤを含めた「ウィンタータイヤ」の販売構成比率最大化を掲げ、イベント出展を含めたブランド訴求に取り組んでいる。

