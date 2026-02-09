ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

リコー主催「TRIBUS 2025」、eMotion Fleetが特別賞…商用EV導入支援サービスを実証

eMotion Fleetがリコーのアクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」成果発表会にて審査員特別賞を受賞
  • eMotion Fleetがリコーのアクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」成果発表会にて審査員特別賞を受賞

商用EV導入・運用のワンストップサービスを手がけるeMotion Fleetは、リコーが主催する統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」の実証実験の成果発表会で、審査員特別賞を受賞したと発表した。

同プログラムは、リコーが社内外の起業家やスタートアップと共に新たな事業創出を目指すもの。第7期となる本年度は「中小企業の脱炭素経営への伴走支援」を重点テーマの一つに掲げた。eMotion Fleetは、経済合理性と脱炭素化を両立する、商用モビリティ領域におけるDXとGXを一気通貫で支援する「中小事業者向けモビリティDX・GX支援サービス」を提案し、採択以降、実証実験および事業検討を進めてきた。

実証実験では3つのアプローチを通じてサービスの有効性を検証した。

まず、リコージャパンの埼玉支社所沢営業所の社有車10台にクラウド型車載器を導入。約3か月間のデータ分析の結果、安全運転スコアが約5%向上し、冬季においても燃費改善を実現した。また、車両稼働率の分析により、減車や車両共有化によるコスト削減のポテンシャルを特定。さらに、全車両をEV化した場合、CO2排出量を54%、燃料コストを45%削減できるとの試算を得て、脱炭素と経済性の両立を実証した。

次に、実証で得られた知見を基に、リコージャパンの顧客企業へ共同提案を実施。運送業や卸売業の企業から「現状の可視化から始めたい」「EV導入を含めた脱炭素化を進めたい」といった前向きな反応を得られ、中小事業者のモビリティDX・GX支援に対する市場の強いニーズを確認した。

さらに、リコーに対して輸送委託先を対象とした脱炭素化に向け、クラウド型車載器を活用したDX・GX支援の提案を実施。社有車データを軽貨物輸送として想定し、トンキロ法ではなく燃料法でCO2排出量を算定した結果、排出量が約半分となる試算が得られ、より精緻な自動算定の有効性を確認した。

今回の成果を受け、eMotion FleetはGXの先進企業であるリコーグループとともに、中小事業者のカーボンニュートラル支援に向けた取り組みを継続・強化する。リコー自身の自社実践、顧客へのソリューション提供、そしてサプライチェーン全体への展開を通じて、地域経済を支える中小企業の持続可能な経営を支援し、未来の社会づくりに貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES