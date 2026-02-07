ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

神奈川県下最大級の出展台数、「神奈川キャンピングカーフェア2026」川崎競馬場で4月25日・26日に開催へ

神奈川キャンピングカーフェア（前回2025年の会場風景）
神奈川キャンピングカーフェア実行委員会は、神奈川県下最大級の出展台数を誇る「神奈川キャンピングカーフェア2026」を、2026年4月25日・26日の2日間、川崎競馬場特設会場で開催する。入場は無料だ。

今回で30回目となる同フェアには、約150台のキャンピングカーとキャンピングトレーラーが集結する。話題の軽キャンパーから豪華装備の欧米最新モデルまで、多様な車両を一度に見て体感できる機会となる。実際に車内に入って広さや設備を体験できるモデルも用意される。

近年のアウトドア人気に加え、遠隔勤務の普及や災害時の避難先としてキャンピングカーの需要は高まっている。断熱性能やソーラーパネル、大容量バッテリーを備えた「災害に強い車」として、自治体や市民から「個人空間を守れる避難所」という視点でも注目を集めている。

展示車両は車両後部にシェルを架装したキャブコンバージョン、ミニバンやワンボックスの車内にベッドやキッチンを備えたバンコンバージョン、初心者や2人旅に適した軽キャンパー、豪華装備を備えた北米・欧州車、自家用車に連結するキャンピングトレーラーなどで、家族構成や目的に応じて最適な1台を探すことができる。分からないことはその場でスタッフに相談でき、気に入ったモデルがあれば商談も可能だ。

車中泊に便利なアイテムや出かけ先で活躍するアウトドア製品など、会場特価の商品販売も行われる。

車両展示以外にも、全国の美味しいグルメが当たる「全国うまいもの抽選会」や、子どもが楽しめる輪投げ・スーパーボールすくいなどのキッズコンテンツを用意。会場の川崎競馬場には開放的できれいな芝生広場や子ども向けの遊具が充実しており、バーベキュー（要予約）を楽しむこともできる。

開催時間は9時30分から16時まで。雨天決行。会場へは電車でのアクセスが良好で、京急大師線・港町駅より徒歩5分、京急・川崎駅より徒歩12分、JR・川崎駅より徒歩15分。車で来場の場合は川崎競馬場隣接の商業施設「マーケットスクエア川崎イースト」駐車場を利用できる。駐車場は有料で車体サイズに制限がある。駐車券を会場の運営本部に持参した先着500名には、両日ともイベント特製グッズをプレゼントする。なお、会場施設の都合によりペット連れでの入場は不可（盲導犬や聴導犬などは除く）。

