ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ナビタイム、カーナビタイムにバス専用・優先レーン表示機能を追加…見落とし防ぐ

『カーナビタイム』が「バス専用レーン」を地図上に表示
  • 『カーナビタイム』が「バス専用レーン」を地図上に表示
  • 『カーナビタイム』が「バス専用レーン」を地図上に表示
  • 『カーナビタイム』が「バス専用レーン」を地図上に表示

ナビタイムジャパンは2月6日、カーナビアプリ「カーナビタイム」にて「バス専用レーン」および「バス優先レーン」の表示機能を提供開始したと発表した。

【画像全3枚】

本機能はドライバーの交通違反防止と路線バスのスムーズな運行を支援し、ドライバーと公共交通利用者双方の快適な移動をサポートする。

今回の機能開発は、多くのユーザーから「規制時間帯を含めたバス専用・優先レーンの案内機能の要望」が寄せられたことに応えたもの。日本自動車連盟の調査によると、補助標識の見落とし経験がドライバーの半数以上にのぼり、特に規制時間帯の判断が困難であるため、該当区間に入る前に注意喚起する機能により安全運転を支援する。

地図上ではバス専用レーンをピンク、バス優先レーンを黄色で表示し、規制時間帯も確認できる。ナビゲーション中はルート上に開始地点の吹き出し表示が出るほか、走行中はアイコンと文言で常にバスレーンの走行リスクを知らせる。規制時間に配慮して表示されるため、違反しやすい時間帯での見落としを効果的に防ぐ。

これによりドライバーは余裕を持って車線変更ができ、誤進入による交通違反のリスクを低減できる。バスの円滑な運行も期待される。ナビタイムジャパンは公共交通と自動車利用者双方の快適な移動の実現を目指し、最適なナビゲーション開発を続けるとしている。

「カーナビタイム」はオフライン利用も可能な本格派カーナビアプリで、リアルタイム渋滞情報や渋滞回避ルート、車載機連携など豊富な機能を備える。今回のバスレーン表示機能はそれら機能の一環として導入される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーナビタイム

ナビタイム（NAVITIME）

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES