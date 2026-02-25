ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NAVITIME、PC向け有料会員専用地図サイト開始…大画面で交通情報を可視化

ナビタイムジャパンは2月24日、総合ナビゲーションアプリ「NAVITIME」の有料会員向けに、PC向けの新サービス「NAVITIME有料会員向け地図サイト」の提供を開始したと発表した。

本サイトは、スマホアプリ「NAVITIME」の利便性を、PCのブラウザ上でもシームレスに利用可能にするもの。PCならではの大画面で、広域な地図上で交通情報を把握し、より最適なルートを検討する、移動前のシミュレーションに役立つ。

これまでNAVITIMEアプリのユーザーから、「PCでもアプリ同様の検索を行いたい」「地図で計画を立てたい」といった要望を多数受けていた。そこで、既存のNAVITIME Web版のアップデートではなく、別サービスとして新たに一から開発した。

特長のひとつが、移動を楽しむコンテンツマップ(「果物狩りマップ」)。これは地図上に、スポット情報を重ねて表示する機能。第一弾として、「果物狩りマップ」を提供する。季節や果物の種類などを選択すると、地図上に果物アイコンが表示され、場所の確認からルート検索まで、お出かけ計画に役立つ。

NAVITIMEアプリ(プレミアムコース)に登録したNAVITIME IDでログインすると、My地点や検索履歴が自動で同期される。新サイトで検索した結果もアプリに連携され、外出前に自宅のPCで計画を立て、外出先ではスマホアプリでナビゲーションを利用するといった連携がスムーズに行える。

NAVITIMEアプリのアイコンや色味を活かしつつ、地図検索とルート検索に特化したシンプルなユーザーインターフェース(UI)を採用した。情報の要素を最適化したことで、スポット検索や地図スクロールの反応速度が短縮され、操作性が向上している。

地図表示は、通常地図、航空写真、降雨・降雪レーダーや交通情報(渋滞情報)、果物狩りマップを重ねて表示する。検索機能は、スポット検索、ルート検索(乗換・車・徒歩 最大5地点まで)、トータルナビ(徒歩、電車、バス、飛行機、車などの様々な移動手段を組み合わせたドアtoドアのルート検索)が可能。

本サービスは、NAVITIMEプレミアムコース会員以上のユーザーが利用できる。プレミアムコースの料金は月額500円(税込)。

《森脇稔》

