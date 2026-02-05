ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

最新キャンピングカーから中古車まで170台超が集結、「九州キャンピングカーショー2026」熊本で開催　5月16日から18日まで

九州キャンピングカーショー（前回2025年の会場風景）
  • 九州キャンピングカーショー（前回2025年の会場風景）
  • 九州キャンピングカーショー（前回2025年の会場風景）
  • 九州キャンピングカーショー（前回2025年の会場風景）

RKB毎日放送などで構成する九州キャンピングカーショー実行委員会は、2026年5月16日から18日までの3日間、グランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町）で「九州キャンピングカーショー2026」を開催する。

【画像全3枚】

会場には2026年の新型モデルから中古車まで、軽キャンパーや車中泊モデル、バンコンバージョンやキャブコンタイプ、豪華なモーターホームやキャンピングトレーラーなど170台を超えるキャンピングカーが全国から集結。キャンピングカー用品やアウトドアグッズの販売も行われる。

屋外バックヤードでは多国籍グルメが大集合するキッチンカーコーナーを設置。台湾、アメリカ、メキシコ、ベトナム、タイ、日本のグルメが並ぶ。子ども向けには恐竜グリーティングや戦う昆虫展などのプレイゾーンを用意。リアルな恐竜が会場を歩き回り、昆虫のお絵描き会や実物の昆虫に触れる体験ゾーンも開催する。

九州キャンピングカーショー（前回2025年の会場風景） 九州キャンピングカーショー（前回2025年の会場風景）

屋内ステージでは人気ユーチューバーや地元タレントのミヤマ仮面が登場するほか、アウトドア施設やキャンピングカーを活用した災害支援の取り組みなどを紹介する。イベントMCには熊本県を拠点に活動するローカルタレントの「おがっち」こと緒方由美さんが出演予定だ。

開場時間は午前10時から午後5時まで。最終日の18日は午後4時まで。入場料は大人が前売り800円、当日電子チケット1000円、紙チケット1200円。中学生以下は無料。障害者手帳を持参すれば本人と介添1名が無料となる。前売り券と電子チケットは公式ホームページなどで発売する予定だ。会場規定によりペット連れでの入場は不可（盲導犬や聴導犬などは除く）。無料駐車場も用意される。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES