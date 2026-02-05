最新キャンピングカーから中古車まで170台超が集結、「九州キャンピングカーショー2026」熊本で開催　5月16日から18日まで

RKB毎日放送などで構成する九州キャンピングカーショー実行委員会は、2026年5月16日から18日までの3日間、グランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町）で「九州キャンピングカーショー2026」を開催する。

【画像全3枚】

会場には2026年の新型モデルから中古車まで、軽キャンパーや車中泊モデル、バンコンバージョンやキャブコンタイプ、豪華なモーターホームやキャンピングトレーラーなど170台を超えるキャンピングカーが全国から集結。キャンピングカー用品やアウトドアグッズの販売も行われる。

屋外バックヤードでは多国籍グルメが大集合するキッチンカーコーナーを設置。台湾、アメリカ、メキシコ、ベトナム、タイ、日本のグルメが並ぶ。子ども向けには恐竜グリーティングや戦う昆虫展などのプレイゾーンを用意。リアルな恐竜が会場を歩き回り、昆虫のお絵描き会や実物の昆虫に触れる体験ゾーンも開催する。

九州キャンピングカーショー（前回2025年の会場風景）

屋内ステージでは人気ユーチューバーや地元タレントのミヤマ仮面が登場するほか、アウトドア施設やキャンピングカーを活用した災害支援の取り組みなどを紹介する。イベントMCには熊本県を拠点に活動するローカルタレントの「おがっち」こと緒方由美さんが出演予定だ。

開場時間は午前10時から午後5時まで。最終日の18日は午後4時まで。入場料は大人が前売り800円、当日電子チケット1000円、紙チケット1200円。中学生以下は無料。障害者手帳を持参すれば本人と介添1名が無料となる。前売り券と電子チケットは公式ホームページなどで発売する予定だ。会場規定によりペット連れでの入場は不可（盲導犬や聴導犬などは除く）。無料駐車場も用意される。