ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

東京メトロ丸ノ内線02系のシート生地をアップサイクル、PENTAXカメラストラップ発売へ…2月6日から

丸ノ内線引退車両のシート生地を活用した一眼カメラ用ネックストラップを数量限定販売
  • 丸ノ内線引退車両のシート生地を活用した一眼カメラ用ネックストラップを数量限定販売
  • 東京メトロ×PENTAX カメラストラップ丸ノ内線 02系（普通席（赤））
  • 東京メトロ×PENTAX カメラストラップ丸ノ内線 02系（優先席（青））

リコーイメージングは、東京メトロおよび3i(蔵CURA)と共同で、東京メトロ丸ノ内線02系引退車両のシート生地を活用した一眼カメラ用ネックストラップを開発し、数量限定で2月6日に発売する。

【画像全3枚】

今回の協業は、東京メトロが推進する「脱炭素・循環型社会の実現」を目指した取り組みと、引退した02系車両の面影を別の形で残すために実施されている「東京メトロアップサイクルプロジェクト」の理念に賛同して実施するもの。アップサイクルプロジェクト第4弾となる。

耐久性に優れたシート生地をカメラ用のストラップに採用し、カメラストラップ・アクセサリーを企画製造販売している蔵CURAの協力により、レンズ交換式の一眼カメラ用として十分使用できる頑丈でしっかりとしたカメラストラップへのアップサイクルを実現した。

製品は、普通席・優先席のシートをそれぞれ利用した全2種類で、シート生地を洗浄後、東京都足立区の職人の技術で1点ずつ手作業で丁寧に縫い合わせている。加えて、東京メトロの制服に実際に採用されている袖章タグやロゴとPENTAXロゴが入ったオリジナル織ネームも取り入れた特別仕様としている。

当初の企画時点では、リコーイメージングの販売ルートで各150本、計300本の予定で準備を進めていたが、用意されたシート生地から想定よりも多くの素材が調達できることが判明した。余剰分の生地を残材として廃棄することはアップサイクルの目的にそぐわないとの判断から、余剰分を追加で生産することとした。当初予定分はリコーイメージングで一次販売を実施し、追加生産分は東京メトロでの二次販売を予定している。

主な仕様は、取付適合カメラがストラップ取り付け環の幅が10mm以上の一眼カメラ等、サイズは幅38mm(ネック部)、全長810mm(先紐部を除くネック部は700mm)。

販売方法および発売日について、リコーイメージングストア、PENTAXクラブハウスでは販売予定数が普通席(赤)150本、優先席(青)150本で、申し込み受付開始日は2月6日午前11時より。申し込み後、順次発送となり、配送までに時間がかかる場合がある。

PENTAXクラブハウスでは2月2日から3月13日の営業終了まで、製品とともに実際に使用されていた車両部品(正面行先表示器、正面運行表示器、車内駅名表示器、速度指示計)を展示する。

メトロコマース メトロの缶詰では販売予定数が普通席(赤)80本、優先席(青)80本で、発売日は2月16日12時(正午)からだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東京メトロ（東京地下鉄）

PENTAX ペンタックス

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES