アイシン、インド既存工場拡張と新工場設立へ…自動変速機ニーズに対応

アイシンとインドの連結子会社のAISIN AUTOMOTIVE HARYANA PRIVATE LIMITED（インド・ハリヤナ州、以下AHL）は2月4日、成長市場であるインドにおける事業拡大を目指し、AHL既存工場の拡張およびマハラシュトラ州での新工場設立を決定したと発表した。

総投資額は約320億円を予定している。

同社は1990年代よりインドで車体製品の生産を開始し、市場動向や顧客ニーズに合わせて生産体制の強化を推進してきた。現在はインド国内４拠点で車体製品のほか、ブレーキやセンサー等多様な製品の生産・開発・販売を行い、2025年3月からは電動車の基幹部品であるeAxleの生産も開始している。

インド自動車市場は今後も着実な成長が見込まれ、従来主流だったマニュアル車からオートマチック車への需要シフトが進んでいる。これに伴い自動変速機の現地生産ニーズが一層高まっている。

こうした状況を踏まえ、自動変速機の現地生産化と将来の機会創出に向けて、AHL既存工場を拡張し、マハラシュトラ州サンバジナガールに新工場を設立する。両施設ともに2029年中の稼働開始を予定している。

既存工場拡張の概要は、所在地がインド・ハリヤナ州ロータク（AHL敷地内）、敷地面積約2.4万平方mで無段自動変速機（CVT）を生産し、投資額は約160億円。新工場はマハラシュトラ州サンバジナガールに設立し、敷地面積約8.6万平方mでオートマチックトランスミッション（AT）や車体製品を生産、投資額は約160億円だ。

インド本部長のモハン・クマール氏は、インドを成長市場かつグローバル戦略の重要地域と位置づけ、「今回の工場拡張と新設により現地ニーズに応える大きな一歩になる」と述べた。「現地市場や顧客との連携を深めることで、インド市場での競争力を高め、自動車産業への貢献を目指す」としている。

アイシンは引き続き地域ごとの関係性を深め、持続的な成長をめざし、経営理念である「“移動”に感動を、未来に笑顔を。」の実現に取り組んでいく。