トヨタリサーチ研究所、製造現場で人が指導できる協働ロボットの開発へ　動画を公開

Toyota Research Institute（以下、TRI）は、協働ロボット技術の開発を進めている。

現在、同社は製造業への導入に注力している。トヨタの事業にとって重要であることに加え、工場が複雑でダイナミックな人間の創意工夫と相互作用に満ちた理想的な実証の場であるためである。



製造現場での具体的な取り組み

同社の目標は、チームメンバーがロボットと協働する段階を超え、人間の知性と創造性を活用してロボットに新たな作業を教え込めるようにすることだ。



従来の専門家によってプログラムされた固定型自動化とは異なり、このアプローチによりチームメンバーはロボットを汎用的で直感的に操作できるツールとして活用し、業務効率化をすることが期待される。

トヨタの定評ある信頼性と品質は、一部において今もなお主に人間が行っている数多くの視覚検査という煩雑な作業に由来している。これらのチームメンバーに、あらゆる工程にカメラを追加し、異常を検知するよう教えられるツールを提供できれば、ライン変更時に更新可能で、専門知識を世界中の生産ラインに拡大する鍵となる。



この目標に向けた第一歩として、機械学習ビジョンシステムの開発に取り組んでいる。稼働中のプレス機上で発生する稀な欠陥を検出するよう訓練されたシステムだ。

物理的作業への対応も進展

同社は最も困難な物理的作業にも取り組んでいる。例えば、重い部品を運び製造ラインへ移動させる作業など。様々な状況に適応可能な高度なロボットツールの開発が必要だった。

次の課題は、個々の部品を安全に、正確に、効率的に、そしてほぼあらゆる状況下で移動・配置する技術を探求することだ。これらの機能を組み合わせることで、教示可能なコンピューターと移動型マニピュレーションロボットツール群が実現する。これらは世界規模での展開が可能で、製造に革命をもたらす潜在能力を秘めている。

誰でも教示可能なロボットの実現へ

過去、複雑な操作をロボットに教示するには専門プログラマーが必要で、結果は固定状況でのみ機能し、変化があれば再プログラミングが必要だった。

同社の研究は、誰もがロボットにより汎用的なスキルを教えられるようにすることに焦点を当てている。教えられるのは単なる動作のセットではなく、環境の変化に応じて適応する一連の行動だ。



このビジョンを実現するために同社は、学界と産業界の研究者たちと緊密に連携している。画期的な科学と世界トップクラスの製造技術を融合させることが、トヨタ独自の強みではないだろうか。