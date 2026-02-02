『頭文字D』レーザー刻印ZIPPO、名シーンをモチーフに150個限定販売へ…大阪オートメッセ2026

CAMSHOP.JPは、人気走り屋漫画『頭文字D』の特別版ZIPPO「スキがあれば」を2月13日から15日までインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」で販売する。

【画像】『頭文字D』の特別版ZIPPO「スキがあれば」

本商品は150個限定のシリアルナンバー入りで、作品の名シーンをレーザー加工で精密に表現した特別仕様だ。ブルーチタニウムの重厚感あるボディに繊細なレーザー彫刻を施し、作品の世界観と高級感あふれる金属素材の質感を融合させている。

『頭文字D』は公道レースを扱い、国内外に多くのファンを持つ。今回のZIPPOは講談社公認のライセンス商品で、日常使いはもちろんコレクション用途にも適した希少なアイテムという。

大阪オートメッセは1997年より大阪で開催され、自動車とカスタマイズを中心に多彩な車関連エンターテイメントを楽しめる関西最大級のイベント。2026年の開催では例年の来場者20万人超を見込み、多くのカー好きが集まる場となる見通しだ。

ZIPPOはガンメタリックの光沢ある質感を持ち、レーザー刻印により主人公藤原拓海の名シーンが再現されている。各製品には限定シリアル番号「150/001～150/150」が刻印され、ランダム発送となる。商品サイズはH5.5×W3.8×D1.2cmで米国Zippo社製の真鍮素材を用いる。

販売はCAMSHOP.JPのフェイスが担当する。イベント会場のブースは1号館1-B4-2だ。