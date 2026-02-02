ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

AI生産計画サービス「最適ワークス」、スカイディスクが出展へ…九州自動車関連技術展示商談会in 刈谷

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス
スカイディスクは、2月3日から4日まで愛知県刈谷市で開催される「九州自動車関連技術展示商談会 in 刈谷」に出展すると発表した。

本展示商談会は、九州・山口地域の企業が持つ新技術・新工法の提案を通じて、自動車関連産業の技術交流と受注拡大を図る展示会である。九州各県から61社が出展し、それぞれが自社の強みや新技術を紹介する。

スカイディスクは、製造現場のDXを支援するAI×SaaS型サービス「最適ワークス」を出展し、自動車産業における生産計画の最適化・属人化解消に関する提案を行う。

最適ワークスは、製造現場で発生しがちな「計画立案の属人化」「計画変更への負荷」などの課題に対して、AIの力で計画作成と調整を効率化し、生産効率向上やリードタイム短縮を実現するサービスである。

展示ブースでは、実際の画面を用いたデモを通じて、具体的な活用方法や導入メリットを紹介する。また、会場では出展各社との商談・交流も可能なため、自社の技術提案や導入ニーズに応じたビジネスマッチングの機会としても活用できる。

スカイディスクは、本展示会への出展を通じて、自社の提案価値を広く伝えるとともに、自動車産業の発展に寄与していく。

《森脇稔》

