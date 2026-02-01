ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

Qi2対応マグネットスマホホルダー、ペルシードからロングアーム吸盤とドリンクイン型が新登場

カー用品メーカーのペルシードから「Qi2対応 ワイヤレス充電 マグネットスマホホルダー」2種類が新発売。今回発売されたのは、ロングアーム吸盤タイプ［PH2642］とドリンクイン型［PH2644］の2種類。

既に販売中のアクセサリソケット取付タイプ、フレキアーム吸盤タイプ、フレキアーム貼付タイプ、エアコン取付タイプの4種類に加え、全6タイプの取付バリエーションでの展開となった。車内レイアウトや使用シーンに合わせて、最適な取付方法を選択できるラインアップが揃ったことになる。

同製品はQi2の正規認証を取得しており、強力なマグネットでスマートフォンをしっかりホールドする。過充電防止機能も搭載し、安全性にも配慮した設計だ。

対応機種はMagSafe搭載のiPhone17/16/15/14/13/12シリーズで、MagSafe対応ケースやマグネットリング装着機種も使用可能。重さ約280g以下、ケースの厚み2mm以下の端末に対応する。

付属品として、車両側のUSBポートに合わせてType-CからType-Aへ変換可能なコネクタを同梱。車内環境に応じて柔軟に使用できる仕様となっている。

ロングアーム吸盤タイプには、ホルダー本体、ロングアーム吸盤、吸盤補助プレート、USBケーブル（C-C）、変換コネクタ、傷防止パッド、脱脂用アルコールパッド、取扱説明書が付属。ドリンクイン型には、ホルダー本体、ドリンクホルダー取付スタンド、USBケーブル（C-C）、変換コネクタ、取扱説明書が付属する。

価格はいずれもオープンで、同社オンラインショップ価格ではロングアーム吸盤タイプが5980円（税込）、ドリンクイン型は6280円（税込）となっている。

