商船三井、シンガポールに自動車専用船ターミナル運営会社を設立へ…アジア近郊の成長需要取り込み

商船三井は、世界有数の港湾運営会社であるPSAシンガポールと合弁契約を締結し、シンガポールにて自動車専用船ターミナル運営会社を設立すると発表した。関連当局の承認を取得次第、2026年上期の運営開始を予定している。

アジアと世界主要市場を結ぶ重要なハブ港であり、東南アジア最大の完成車トランシップ拠点であるシンガポールでの自動車専用船ターミナル運営により、商船三井の完成車輸送におけるターミナルサービスの信頼性および運航効率を向上させる。同時に、アジア近郊を含め今後成長が見込まれる完成車輸送需要を確実に取り込む基盤を構築する。

PSAとは本ターミナル会社運営にとどまらず、オペレーション最適化、デジタルイノベーション、サステナビリティの3分野において幅広い協業を進めている。これらの取り組みは、PSAが掲げるネットワーク最適化のビジョンと、商船三井の経営計画「BLUE ACTION 2035」が目指す、自動車船ポートフォリオ戦略を通じたグローバルでの競争力強化および持続的成長の実現に合致するものだ。

同経営計画で掲げる世界のマーケットで存在感を発揮し事業拡大を実現する地域戦略の推進と、輸送・ターミナルなど物流機能を統合した垂直展開によって、サプライチェーン全体の価値向上を図り、ひいては収益力向上に繋がるものとしている。

商船三井が有するグローバルなサービス網と、PSAが長年培ってきたターミナルオペレーターとしての豊富な経験を融合させた共同運営を通じ、長期的なパートナーシップを一層強化していく。