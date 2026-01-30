ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

商船三井、シンガポールに自動車専用船ターミナル運営会社を設立へ…アジア近郊の成長需要取り込み

LNG燃料自動車船 CERULEAN ACEのシンガポール荷役風景
  • LNG燃料自動車船 CERULEAN ACEのシンガポール荷役風景

商船三井は、世界有数の港湾運営会社であるPSAシンガポールと合弁契約を締結し、シンガポールにて自動車専用船ターミナル運営会社を設立すると発表した。関連当局の承認を取得次第、2026年上期の運営開始を予定している。

アジアと世界主要市場を結ぶ重要なハブ港であり、東南アジア最大の完成車トランシップ拠点であるシンガポールでの自動車専用船ターミナル運営により、商船三井の完成車輸送におけるターミナルサービスの信頼性および運航効率を向上させる。同時に、アジア近郊を含め今後成長が見込まれる完成車輸送需要を確実に取り込む基盤を構築する。

PSAとは本ターミナル会社運営にとどまらず、オペレーション最適化、デジタルイノベーション、サステナビリティの3分野において幅広い協業を進めている。これらの取り組みは、PSAが掲げるネットワーク最適化のビジョンと、商船三井の経営計画「BLUE ACTION 2035」が目指す、自動車船ポートフォリオ戦略を通じたグローバルでの競争力強化および持続的成長の実現に合致するものだ。

同経営計画で掲げる世界のマーケットで存在感を発揮し事業拡大を実現する地域戦略の推進と、輸送・ターミナルなど物流機能を統合した垂直展開によって、サプライチェーン全体の価値向上を図り、ひいては収益力向上に繋がるものとしている。

商船三井が有するグローバルなサービス網と、PSAが長年培ってきたターミナルオペレーターとしての豊富な経験を融合させた共同運営を通じ、長期的なパートナーシップを一層強化していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

商船三井

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES