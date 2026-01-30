ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

dSPACEとMathWorks、オープンスタンダード活用で交通シミュレーション効率化へ

自動運転アプリケーション開発において、RoadRunnerで作成したロードモデルを新世代のdSPACEトラフィックモデルであるASM OpenXで直接使用できるようになり、開発効率が向上し開発期間を短縮
  • 自動運転アプリケーション開発において、RoadRunnerで作成したロードモデルを新世代のdSPACEトラフィックモデルであるASM OpenXで直接使用できるようになり、開発効率が向上し開発期間を短縮

dSPACEと数理コンピューティングソフトウェアを手がけるMathWorksは、オープンスタンダードを活用し、交通シミュレーションの効率化を目指してパートナーシップを拡大したと発表した。

自動運転アプリケーション開発において、RoadRunnerで作成したロードモデルを新世代のdSPACEトラフィックモデルASM OpenXで直接使用できるようになり、開発効率が向上し開発期間を短縮することができる。

ASM OpenXはdSPACEの新世代のトラフィックモデル。オープンスタンダードであるOpenSCENARIO XMLおよびOpenDRIVEをネイティブにサポートしている。従来のASMトラフィックモデルでは実現できなかった、標準規格をネイティブで使用することにより、エラーが発生しやすく非効率であったシナリオやロードモデルのファイル変換が不要になった。手作業に起因する手戻りが大幅に削減されるため、OpenXを使用したdSPACEシミュレーションツールチェーンは、よりシンプルでロバストかつ効率的になる。

RoadRunnerは、プログラミングAPIを備え、詳細なロードモデルと3Dシーン、シナリオを設計するための対話型エディタ。OpenDRIVEとOpenSCENARIOの規格に対応している。柔軟なカスタマイズ性があり、特にOpenDRIVEでのロードモデル作成において、ASM OpenXを補完する理想的なツールとして高く評価されている。

《森脇稔》

