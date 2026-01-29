ハンドリングも低燃費も、ミシュラン「パイロットスポーツ」シリーズの新製品「パイロットスポーツ5エナジー」が発売

日本ミシュランタイヤは、ハイグリップスポーツタイヤ『MICHELIN Pilot Sport 5 energy（ミシュランパイロットスポーツ5エナジー）』を4月1日より順次発売する。サイズは18インチから21インチまで・全17アイテムを展開し、価格はオープン。

【画像】ミシュラン パイロットスポーツ5エナジー

パイロットスポーツ5エナジーは「Pilot Sport EV」の後継モデルとして開発された。スポーツ走行に求められる優れたハンドリング性能に加え、低燃費性能、耐摩耗性、ウェットグリップ性能のさらなる向上を実現した環境性能に優れたハイグリップスポーツタイヤだ。

最大の特徴は、スポーツセグメントにおいて低燃費性能の最高等級である「AAA」を取得したサイズを展開している点だ。これにより燃費の向上や、電気自動車の走行可能距離を大幅に向上させる。AAA取得は6サイズ、AA取得は11サイズとなっている。

ミシュラン パイロットスポーツ5エナジー

安全性能も強化されており、ウェットブレーキング性能は前モデル比で約3.3％向上した。試験条件は245/45R20サイズで、80km/hから完全停止までの制動距離を測定したところ、新製品が29.27m、前モデルが30.29mという結果だった。ウェットグレードはbを取得している。

近年、安全装備の充実やSUVの人気上昇、電動化によるバッテリー搭載により、車両は大型化・重量化が進んでいる。これがタイヤの摩耗を加速させ交換サイクルの短縮につながる懸念があるが、パイロットスポーツ5エナジーは均一な接地圧分布と高い接地安定性を実現することでタイヤの摩耗を抑制し、交換時期を遅らせることでドライバーが長期間安心して使用できる。

技術面では「バイ・コンパウンド・テクノロジー」を採用した。ショルダー部にはエネルギー効率の良いゴムを採用し転がり抵抗を低減、センター部にはモータースポーツ由来の剛性が高くドライグリップやウェット性能に優れたゴムを採用している。

ミシュラン パイロットスポーツ5エナジー

また、高強度で耐熱性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロンベルトを採用した「ダイナミック・レスポンス・テクノロジー」により、ドライバーの意思をしっかりと路面に伝え、意のままのハンドリングを実現する。

内部構造の最適化による「マックスタッチ・コンストラクション」は、トレッド面のより均一な接地圧分布を実現し、加速時、ブレーキング時、コーナリング時においても接地面が安定し偏摩耗を抑制する。これによりロングライフに貢献する。

静粛性にも配慮し、「ピアノアコースティックテクノロジー」によりサイズの異なるブロックを最適に配置することで、不快な周波数の音を効果的に低減した。

デザイン面では、タイヤサイドウォールに深みのある上質な黒さとベルベットのような高級感ある手触りを実現する「フルリングプレミアムタッチ」を全サイズに採用。新製品ではタイヤサイドウォールだけでなく溝底へと範囲を拡大し、より高品質な見た目を追求している。