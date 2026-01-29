ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

パイオニア、「カロッツェリア」と松田次生選手の愛車「日産GT-R」特別展示へ…大阪オートメッセ2026

松田次生選手と愛車「日産GT-R」
  • 松田次生選手と愛車「日産GT-R」

パイオニアは、2月13日から15日まで大阪市のインテックス大阪で開催される「第29回大阪オートメッセ2026」に出展すると発表した。

日本を代表するカスタムカー文化の祭典として知られるこのイベントは、チューニングやドレスアップに役立つパーツが多数出品され、幅広い世代に車とカスタマイズの魅力を発信する場だ。

カロッツェリアのブースでは「すべてのクルマ、すべての人に、至福のドライブを」をコンセプトに、車内をカロッツェリアならではのエンタテインメント空間へカスタムする楽しさを提案する。カーオーディオ、カースピーカー、ドライブレコーダーなど多彩な商品ラインアップやデモカーが展示され、愛車の魅力を高めるカスタマイズの体験が可能だ。

さらに、最新のカロッツェリア商品で音響システムをレストアしたレーシングドライバーの松田次生氏の愛車の日産『GT-R』も特別展示される。2月15日には松田次生氏と人気ストリーマーの鈴木ノリアキ氏によるトークショーが予定されている。

パイオニアのブース番号は1-B18-2。展示内容は、サイバーナビ、楽ナビ、ディスプレイオーディオ、カースピーカー、ドライブレコーダーほか最新モデルに加え、懐かしの歴代商品も公開される。

