個人向けカーリース『カルモくん』、新貸付サービス開始…ナイルとGeNiEが業務提携

個人向けカーリースサービスを手がけるナイルは、アコム子会社でレンディング領域に特化したエンベデッド・ファイナンスを推進するGeNiEと業務提携を締結し、契約者向け貸付サービス「カルモサポートマネー」を開始した。

【画像全2枚】

カーリースサービス「カーリースカルモくん」の利用者がより安心してカーライフを続けられるよう支援し、顧客満足度の向上を目的にエンベデッド・ファイナンスを活用した新サポートサービスを導入した。

「カルモサポートマネー」はGeNiEのエンベデッド・ファイナンスを活用した貸付サービスで、金融機関へ行く手間なく専用アプリから24時間365日申込み可能だ。最短15分で融資対応ができ、車検や整備費用、月額料金の支払い困難時の資金調達手段として活用できる。これにより滞納リスクを減らし、安心してサービスの継続利用が可能となる。なお申込状況や審査により希望に添えない場合がある。

「カーリースカルモくん」は新車・中古車を月額1万円台から利用できるサブスクリプションサービスで、契約期間は1年から11年まで選択可能。税金や自賠責保険料、メンテナンス費用が含まれ、2018年開始以来累計利用者数は30万人を超えている。国産全メーカーの新車および4000台以上の中古車を対象に全国展開している。

GeNiEは三菱UFJフィナンシャル・グループのアコムの子会社で、レンディング領域のエンベデッド・ファイナンス推進を目的に2022年4月設立された。2024年6月より組み込み型金融サービス「マネーのランプ」を提供している。

ナイルは2007年1月に設立され、自動車産業のDX事業やホリゾンタルDX事業を展開し、東証グロース市場に上場している。