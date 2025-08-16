助手席マナー調査！ ドライバーの約2割が「イライラ」に不快…関係性で差が出る？

助手席で「最もしてほしくないこと」はなんですか？ 「されて嫌なことはない」が3割超で最多だったいっぽうで、約2割の人が、渋滞中やルートを間違えた際の「イライラ」に不快感を抱くと回答した。

個人向けカーリースサービス「カーリースカルモくん」を提供するナイルは、車を運転する全国の男女2150人を対象に、助手席に座る家族や友人、パートナー（恋人）の行動に関する意識調査を実施した。調査期間は2025年7月15日から16日。

●最もしてほしくないこと

調査では、助手席で「最もしてほしくないこと」を尋ねたところ、いずれの関係性でも「されて嫌なことはない」が3割超で最多だった。いっぽうで約2割が、渋滞中やルートを間違えた際の「イライラ」に不快感を抱くと回答。家族同乗時には「ルートや運転への口出し」、友人・パートナー同乗時には「スマホを見て会話がない」が次点となり、関係性によって不快と感じる行動が異なる傾向が見られた。

●「嫌なこと」をされたらどうする？

「嫌なこと」をされた場合、約半数はその場で直接伝えると回答。その理由として「運転に集中できない」「狭い空間で不快なまま過ごしたくない」が多く、信頼関係がある相手には遠慮なく伝える傾向がうかがえた。いっぽう、「言わない」とした27.4％は、車内の雰囲気悪化を懸念する声が目立った。

●「されてうれしいこと」に違い

「されてうれしいこと」については、家族では「渋滞情報や迂回路の確認」、友人では「道案内」、パートナーでは「運転をねぎらう言葉」が上位に挙がり、関係性によって求められる行動に差があった。

●トイレに行きたくなったら

トイレ休憩のタイミングでは、長距離ドライブ時は4割超が「行きたいとき」に遠慮なく伝えてほしいと回答。渋滞中は約44％が「早めに伝えてほしい」とし、「すぐ寄れない」「焦る」など交通事情を考慮した意見が多かった。

調査結果から、運転者は助手席の同乗者に対し、安全運転を妨げない配慮や、状況に応じた行動を求めていることが明らかになった。