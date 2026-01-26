ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本通運HD、生成AI活用で物流現場の課題解決へ…スタートアップ2社と共創開始

DEMODAYの様子
  • DEMODAYの様子
  • NXCL × AYUMI BIONICS
  • NXHD × クラウドシフト

NIPPON EXPRESSホールディングス（以下NXHD)は、eiiconが運営するオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」と連携し、生成AI活用を加速して現場課題の解決を目指すオープンイノベーションイベント「NX-Tech HUB Open Innovation Program」を開催した。

【画像全3枚】

両社が実施したピッチイベント「DEMODAY」では、61社324件の提案の中から2件の共創パートナーを採用した。

本プログラムは、生成AIの技術進展を活かし、NXグループの現場課題を起点としてスタートアップ企業と共創する取り組みだ。物流現場、CS・バックオフィス等の領域で顕在・潜在化する課題をオープンに提示し、「AUBA」上で国内外のスタートアップから解決提案を募集した。

採用された2つのプロジェクトのうち、1つ目はNXキャッシュ・ロジスティクス(NXCL)とAYUMI BIONICSによる「心身機能と労働災害の関係性調査による行動改善の取組み」だ。AI動作解析技術を活用した心身機能の測定・データ分析機能により、高齢労働者の増加に伴う労働災害リスクを可視化する。個別フォローアップを通じて行動変容を促進し、安全衛生管理をDX化する。

2つ目は、NIPPON EXPRESSホールディングスロジスティクスソリューション部とクラウドシフトによる「標準作業手順書(SOP)を自動かつ多言語で作成する取組み」だ。AIエージェントと既存データベースを活用し、属人化しがちなSOPの作成業務を自動化することで現場負荷を大幅に低減する。多言語対応させることでグローバル品質の標準化を目指す。

2026年1月から3月にかけて実証実験を開始し、同年5月頃に成果報告会を開催予定だ。社会実装に向けた本格検討を進める。

NXグループは、物流の枠を超え、DX推進やサービスの高度化を通じて新たな価値の創造に取り組んでいる。本プログラムは、物流業界の枠を超えた革新を実現するための重要な一歩であり、外部パートナーとの共創を通じて、社会や顧客に新しい価値を提供し、持続可能な未来の実現を目指す。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本通運

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES