カーシェア型レンタカー「オールタイムレンタカー」会員3万人突破、渋谷発スタートアップが成長

バリュートープは1月26日、同社が運営するカーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」の登録会員数が、2026年1月時点で3万人を突破したと発表した。

【画像全6枚】

オールタイムレンタカーは2020年11月に東京都渋谷区でサービスを開始して以降、渋谷発のモビリティスタートアップとして急速な成長を遂げてきた。現在では新宿区、品川区、港区、文京区、墨田区など都心主要エリアへと展開を広げている。

バリュートープによると、特に都市部での移動効率やコストパフォーマンスを重視する若年層を中心に支持を拡大している。

バリュートープはデジタル技術を基盤とした独自の運営モデルにより、都市における新しい移動インフラの構築をめざしている。今後は山手線全駅への展開を視野に入れ、都心部でのステーション拡充を加速させることで、さらなるスケールと成長性を追求していく方針だという。

オールタイムレンタカーは24時間利用できるカーシェアの利便性と、レンタカーの廉価な料金体系を組み合わせた無人貸出のレンタカーサービスだ。

スマートフォンで車両の開施錠ができる「バーチャルキー」（イード、ジゴワッツ共同ビジネス開発）を活用し、スマートフォン用アプリひとつで予約から検索、利用（貸出・返却）、決済が可能だ。

スマートフォン上で利用が完結するため、店舗営業時間に縛られず24時間自由に利用できるDXレンタカーサービスとなっている。

貸出ステーション一：新宿駅 、渋谷駅（4か所）、恵比寿駅（4か所）、五反田駅、六本木駅、目白駅、新橋駅、錦糸町駅、中野駅、江戸川橋駅