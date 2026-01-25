ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

バイカー専用、1日1組限定の貸し切りヴィラ「RIN」千葉県鴨川市にオープン

バイカー向け貸別荘「RIN」（千葉県鴨川市）
Arxistは、千葉県鴨川市にバイカー向け貸別荘「RIN（リン）」をオープンした。

【画像】バイカー向け貸別荘「RIN」

RINは「走りを愛する大人が、素の自分に戻れる場所」をテーマに生まれた、バイカーのための特別な宿だ。エンジンを止めた瞬間の余韻、仲間と語り合う夜、静けさに包まれる朝。その一つひとつを丁寧に味わえるように、RINは過剰に飾らず、本質だけを残した落ち着いた世界観で統一されている。

バイクを安心して停められる設備はもちろん、ツーリングの疲れをほぐす導線や、自然と会話が生まれる共用スペースなど、細部にまで「バイカー目線」を宿している。走り続けてきた人生に、凛とした休息を。RINは、バイクとともに生きる大人のための「帰ってこられる場所」を目指している。

オーナー自身もライダーということもあり、ツーリングを愛するライダーのための民泊施設を企画・運営。「RIN」はバイクで訪れるゲストが安心して滞在でき、仲間と語らい、特別な時間を過ごせる空間を提供している。

強みはツーリングの楽しさと宿泊の快適さを両立させた独自のスタイル。「道の先に、仲間と居場所を」をモットーに、ライダーと地域をつなぐ拠点を各地に広げていく。

「ツーリングの終着点としても、中継地点としても、ライダーの旅をより豊かにする場所を作りたかった。仲間と過ごすひとときを大切にしていただけたら嬉しいです」とオーナーは語る。

チェックイン・チェックアウトは16時から翌11時。ゲスト定員は8人。料金は1泊6万5000円から（6名から追加料金、税込、食事別）で、現在新春キャンペーン価格で提供中だ。

Arxistは2017年7月設立。建築内装業、リフォーム・リノベーション、商業施設施工、内装設計、軽鉄ボード、外壁防水、外壁塗装、不動産仲介・買取事業を手がけている。

《レスポンス編集部》

