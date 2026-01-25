自動車カラートレンド2025、グリーンが有彩色で世界的に最も増加…BASFレポート

BASFのコーティングス事業部は、「自動車OEM塗料カラーレポート2025」を発表した。2025年の自動車カラーは、消費者が定番色から離れる傾向が続き、個性の重視と自然に着想を得た美意識へと明確に移行していることを示している。

グリーンは有彩色の中で世界的に最もトレンド性の高い色となり、着実に増加し続け、ブルーとレッドに次ぐ人気上位3色の一つとなった。ブルーとレッドはかつて有彩色の中で人気だったが、年々減少している。ブルーは1ポイント減少し、レッドはさらに大きく落ち込み、市場全体のわずか3%にとどまった。これは定番の有彩色が明らかに低迷していることを示している。

グレーは2ポイントという大幅な増加を記録し、モダンでエレガントな選択肢としての地位を強化している。ホワイトはやや減少した。ブラックは依然として人気だが、ソリッドブラックは減少し、全体の18%にまで落ち込んでいる。この変化は、時代を超えた美しさと表情豊かな多様性を結び付ける世界的なトレンドを浮き彫りにしている。さらにグリーンは、より個性的で持続可能なカラーパレットへの移行を主導している。

EMEA地域では、グリーンの上昇傾向が続いている。グリーンはレッドを追い抜き、個性と洗練を示す色としての地位を確立している。シルバーの重要性は引き続き低下しており、ブラックとグレーは無彩色パレットの中でその存在感を強めている。ホワイトはわずかに減少しているが、オフホワイトの色域やエフェクトのバリエーションによってニュートラルカラーの幅を広げている。

米州の自動車カラーの世界では、2025年は複雑な状況を示している。グレーは2024年の水準をわずかに下回ったものの、2023年よりは依然として高い状態です。シルバーは再び重要性を増しており、ホワイトは引き続き減少している。有彩色のシェアは約2ポイント増加しており、より表現力のあるカラーへの嗜好が強まっていることを示している。長年、米州で人気の上位色はレッドとブルーでしたが、現在はグリーン、ベージュ、ブラウン、そしてバイオレットといった色域が存在感を高めている。自然に着想を得た美意識と多様性を重視するカラー表現にトレンドが移行していることを明確に示している。

2025年のアジア太平洋地域のカラーは引き続き無彩色が主流で、グレーが顕著に増加傾向を示す一方で、ホワイトは減少している。ブラックとシルバーは安定し、無彩色がもつ普遍的な魅力が証明されている。

有彩色の中では、グリーンが着実に拡大する一方で、ブルーはわずかに減少している。グリーンの色域は今や明るく新鮮な色調から、より伝統的で自然な色相まで幅広く展開され、持続可能性や循環を重視した色域へと新たに拡大している。有彩色全体の比率は減少しているが、色相の多様性は依然として継続し、アジア太平洋地域において色による個性が重視されていることを示している。

BASFコーティングス事業部の自動車OEM塗料カラーレポートは、自動車業界におけるカラートレンドを詳細に調査し、グローバルおよび地域ごとのカラー嗜好について分析している。レポートで言及されているカラー分布は、BASFコーティングスが、世界の自動車生産と乗用車への塗料適用に関する入手可能な情報に基づいて算出したもの。また、レポートはBASFの年次カラートレンド予測「Automotive Color Trends」と併せて、BASFコーティングス事業部のカラーデザインにおける専門性を補完するもの、としている。