奄美大島レンタカー、奄美空港近くにオープン…24時間WEB予約と多言語に対応

カイトコーポレーションは、奄美大島レンタカーを奄美大島・奄美空港近くに新規オープンしたと発表した。

同店は、奄美大島を訪れる観光客や帰省客に向けて、格安で利用しやすく、安心して使えるレンタカーサービスの提供を目的としている。

奄美空港から店舗への無料送迎サービスを用意し、旅行スタイルに応じて選べる車種ラインアップを揃えている。軽自動車、コンパクトカー、ミニバン、ワンボックスなど幅広いニーズに対応。全車両にカーナビ、バックモニター、Bluetooth、脱臭コーティングを標準搭載し、土地勘のない場所でも快適かつ安全に運転できる環境を整えている。

また、事故や車両トラブルに備えた「あんしん補償プランワイド（NOC補償対応）」を推奨し、安心して旅行を楽しめる体制を整備。奄美大島は自然や景観の観光スポットが多いものの、公共交通機関の本数が限られているため、効率よく観光するにはレンタカーが重要な移動手段となっている。

奄美大島レンタカーの公式サイトでは24時間WEB予約を受け付けており、日本語、英語、韓国語の多言語切り替えに対応。国内外の観光客が利用しやすい環境を提供している。

今後は車両ラインアップの拡充やサービス向上を図り、奄美大島観光の利便性向上に貢献する方針だ。

店舗所在地は鹿児島県奄美市笠利町大字和野285-3。系列店として宮古島レンタカー、沖縄レンタカー、下地島空港レンタカーも展開しており、系列店利用者にはレンタカー料金の10％割引特典がある。

