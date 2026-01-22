福岡ダイハツ販売、請求書電子化で月1000通超の送付業務を効率化…マネーフォワードのシステム導入

マネーフォワードは、福岡ダイハツ販売が「マネーフォワード クラウドインボイス」を導入したと発表した。請求書送付業務の電子化により、業務効率化とコスト削減を実現する。

福岡ダイハツ販売では、請求書送付業務において基幹システムから出力した請求データを紙に印刷し、手作業で封入・封緘・郵送を行っていた。特に各店舗への部品供給や社外販売会社との取引を担う部品部では、毎月1000通を超える請求書送付が発生しており、膨大な作業工数が課題となっていた。また、郵送料金の値上げに伴うコスト増も重なり、抜本的な業務改善が必要となっていた。

複数製品を比較検討する中で、特に「PDF分割機能」による工数削減が評価され、今回の導入に至った。PDF分割機能は、複数の取引先の請求書がひとつにまとまったPDFファイルを、取引先ごとに自動分割して送付できる機能である。

選定の決め手は、同社の運用に合致した「PDF分割機能」と、取引先側の利便性を考慮した「Web送付機能」だという。メール添付での請求書受領は取引先側での管理が煩雑になりがちだが、Web上で過去分まで遡って確認できる点は、取引先にとっても大きなメリットになると感じているという。

導入後、顧客からの混乱もほとんどなく、スムーズに移行できた。また、未開封の取引先を可視化できるため、営業担当者が迅速にフォローを行える点も非常に助かっているという。まずは部品部で実現した業務効率化とコスト削減の実績をもとに、今後は他部署への展開も前向きに検討していきたいと考えているという。

「マネーフォワード クラウドインボイス」は、請求書、納品書、支払通知書などの取引関係書類の送付を電子化し、業務効率化とコスト削減を実現する帳票電子送付システムである。取引先や仕入先とのすべての取引関係書類について、送付業務の自動化と、電子帳簿保存法に準拠した形での電子保管を実現する。