自動運転EVバスが「走るラジオ局」に、横浜みなとみらいで実証実験へ

自動運転EVバスが横浜みなとみらい地区を走行
マクニカ、横浜エフエム放送(FMヨコハマ)、横浜未来機構、LEALIANの4団体は、自動運転EVバスを活用した移動価値向上プロジェクト「MOBILE STUDIO MM」を共同で実施すると発表した。

近年、自動運転技術やスマートモビリティの進化により、移動そのものが価値を持つ体験型移動への期待が高まっている。同時に、ラジオは街と人を声でつなぐ地域メディアとして再評価されている。本プロジェクトは、移動空間に音声体験を融合し、地域住民・観光客・リスナー・地域クリエイターなど多様な層が街と関わる新しい接点を創出することを目指す。

自動運転EVバスを「走るラジオ局」として活用し、FMヨコハマの番組収録や街中リポートを実施する。実施期間は2026年1月下旬から2月上旬で、みなとみらい地区を走行する。

実施内容は、自動運転EVバス内での番組収録として、FMヨコハマの番組「Keep Green & Blue」をMITSUMIの出演で収録する。FMヨコハマとして初の走行中の自動運転EVバスでの収録となる。放送予定は1月26日から29日の21時50分から22時00分。

また、人気番組「Kiss & Ride」のリポーターが、走行中のバスから街の魅力をリアルタイムで伝える。

さらに、1月31日と2月1日に開催される「YOXO FESTIVAL 2026」と連動し、イベント当日はブース周辺でオリジナルステッカーを配布する。

各団体の役割は、マクニカが自動運転EVバスの提供および運行オペレーション支援、FMヨコハマがラジオ番組の企画・制作・収録、横浜未来機構がみなとみらい地区における地域連携のコーディネート、LEALIANが自動運転EVバスの電源供給を担当する。

イベント期間中は参加費無料の特別展示を開催し、ラジオブース仕様に改装された自動運転EVバスに乗車して、番組収録の雰囲気を体験したり、実際に収録されたラジオ番組を聴取することができる。なお、駐車した車両への乗車体験となる。

使用する自動運転EVバスはNavya Mobility社製のEVOで、自動運転システムを搭載した自動運転シャトルバス。1回の充電で約9時間(100km)の自動走行が可能。乗車定員は12名で、実証実験時は10名(乗客9名、ドライバー1名)。最高速度は18km/hで、実証実験時は平均速度15km/h程度で走行する。自動運転レベルはレベル2(技術的にはレベル3相当)で、緊急時は同乗のドライバーが手動介入する。

本プロジェクトは、自動運転技術と音声メディアを融合した新しい都市体験を通じ、みなとみらいにおける次世代モビリティ活用のモデルケースとなることが期待される。走行しながら街の魅力を発信する移動型スタジオは、自動運転EVバスへの理解促進に加え、地域の回遊性向上や商業・観光への波及効果も見込める。今後はスマートシティ推進における新たな実装モデルとしての発展を目指す。

