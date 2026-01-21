ケータハムとモーガン、英国スポーツカー2ブランドが東京・青山に直営旗艦店…1月23日オープン

ケータハムカーズ・ジャパンとモーガンカーズ・ジャパン(日本正規輸入総代理店:エスシーアイ)が、1月23日に東京・青山に両ブランドの世界観を一体的に体感できる直営旗艦拠点「ケータハム東京 青山ショールーム」「モーガンカーズ東京 青山ショールーム」をオープンする。

【画像】「ケータハム東京 青山ショールーム」と「モーガンカーズ東京 青山ショールーム」

この拠点は、英国が誇るライトウェイトスポーツカー・ケータハムと、クラフトマンシップ溢れるモーガンの魅力を同時に発信する併売ショールームとなる。

青山エリアは、都心からのアクセスに優れ、広域の富裕層顧客およびエンスージアストが集まる交通導線上に位置している。加えて各種イベント施設との近接性から、試乗会やブランド体験プログラム、モータースポーツ参加支援など、両ブランドの価値を実走・実体験を通じて訴求する上で最適な地域として、ショールーム開設を決定した。

ショールームは、最大6台のケータハム、モーガンの車両を展示することができ、両ブランドのデザイン哲学や走行性能を共に体感できる。

ケータハムは走る楽しさを追求するライトウェイトスポーツの最新ラインアップ、モーガンは英国伝統のコーチビルドを継承するハンドメイドモデルの最新ラインアップを展示。それぞれ異なる価値観を持ちながらも、「FUN TO DRIVE」を共通項とする英国スポーツカー2ブランドを、インポーター直営の旗艦拠点として一か所で比較・体感できる、日本でも稀有なショールームとなる。

また、今後は既存ユーザーおよび新規顧客向けに、試乗会、オーナーイベント、モータースポーツ参加支援を展開し、ブランドとの長期的な接点づくりを推進していく。

また、1月23日から25日の3日間限定で、東京オートサロン2026で世界初公開した「プロジェクトV」の最新プロトタイプを展示する。

店舗所在地は東京都港区南青山7-1-7 C-Cube南青山ビル1F。営業時間は10～18時で、定休日は水曜日だ。

青山ショールームでは、グループ企業でのピーシーアイが日本正規輸入総代理店を務める英国バイクブランドMUTT Motorcycles「DRK-01」も展示する。これにより、VTホールディングスグループの企業が正規輸入総代理店として取り扱う英国ブランドが集まる日本唯一のショールームとなる。