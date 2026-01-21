ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アイシン、中国アルミダイカスト子会社の出資持分50%を譲渡…事業再構築へ

アイシンのロゴ
  • アイシンのロゴ

アイシンは1月19日、中国でアルミダイカスト事業を行う連結子会社、愛信(安慶)汽車零部件有限公司の出資持分50%を、TPR株式会社の連結子会社、中国の安慶帝伯粉末冶金有限公司に譲渡したと発表した。

アイシンは創業当初からアルミダイカスト事業を展開しており、長年の経験から培った技術力・ノウハウに基づいて、日本や北米を中心に品質・競争力の高い製品を数多く供給している。また近年では、持続可能な社会の実現に向けて環境や働く人にやさしい革新的なアルミダイカスト生産技術も導入している。

一方で、市場や顧客のニーズに応じた最適な事業ポートフォリオを検討する中、本拠点については、この地域での知見やノウハウがより高い合弁パートナーに託すことが、競争力の高い製品を市場に届けることができる最善の方法であると判断し、今回の譲渡に至った。

譲渡後の愛信(安慶)汽車零部件有限公司は、安慶帝伯粉末冶金有限公司が50.0%、アイシンが34.81%、安徽環新集団股份有限公司が15.19%の出資比率となる。

譲渡先の安慶帝伯粉末冶金有限公司は、中国・安徽省安慶市に本社を置き、焼結部品の製造を行っている。資本金は94百万元で、TPR株式会社が50.1%、安徽環新集団股份有限公司が29.9%、Tenneco, Inc.が20.0%を出資している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アイシン

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES