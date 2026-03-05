ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アイシン、家庭用燃料電池「エネファームtype S」に太陽光優先モード搭載…4月発売

「エネファームtype S」の太陽光優先仕様
  • 「エネファームtype S」の太陽光優先仕様
  • 「エネファームtype S」の太陽光優先仕様

アイシンは、世界最高の発電効率を実現した家庭用燃料電池「エネファームtype S」に新たに「太陽光優先モード」を搭載した太陽光優先仕様を用意し、4月よりガス事業者を通じて発売する。

【画像全2枚】

太陽光発電の再生可能エネルギー固定価格買取制度の終了に伴い、太陽光発電の売電から自家消費に切り替えたいという顧客のニーズに応える。

「エネファームtype S」の太陽光優先仕様では、太陽光優先モードを起動することで、太陽光の発電出力をリアルタイムで測定し、その出力に応じてエネファームの発電出力を自動で調整する。

これにより、晴れや曇りの日の昼間はエネファームの発電を抑制し、太陽光で発電した電力を優先的に自家消費に回すことが可能になる。

太陽光発電の再生可能エネルギー固定価格買取制度を利用している場合、適用期間中は太陽光で発電した電力を電力会社へ高い単価で売電することができるが、期間満了後は売電単価が大幅に下がるため、売電収入の減少に繋がる。

本製品は太陽光で発電した電力を優先的に自家消費へ回すことで、電力購入量の削減と光熱費の抑制に貢献する。これにより固定価格買取制度満了後に安い単価で売電を続けるよりも家計負担の軽減を実現する。

アイシンはこれからも、環境や社会をより良いものにする技術開発を促進し、経営理念である「"移動"に感動を、未来に笑顔を。」を実現していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アイシン

燃料電池 FC

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES