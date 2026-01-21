ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

デンソー、「AUTOSAR」のCore Partnerに…車載ソフトウェア標準化を主導

デンソーは1月19日、車載ソフトウェアの業界標準化団体「AUTOSAR」において、Core Partnerとして国際的な車載ソフトウェアの標準化を推進していくと発表した。

デンソーは2004年にAUTOSAR PartnershipのPremium Partnerとして加入。その後、2019年にStrategic Partner、2022年にPremium Partner Plusとなり、AUTOSARの技術戦略を推進するProject Leader Teamの一翼を担い、車載ソフトウェアプラットフォームの標準化に積極的に貢献してきた。

また2022年には、AUTOSARの日本地域における代表を同社から輩出しており、日本でのAUTOSAR普及にも尽力してきた。

今回、AUTOSAR発足パートナーとともに組織運営の中核を担うCore Partnerとなったことで、AUTOSARの戦略やロードマップ策定にも積極的に取り組み、これまで以上に車載ソフトウェアの標準化を推進していく。

今後、クルマの進化と未来のモビリティ社会の実現に向けて、さらに重要となるのがソフトウェアだ。デンソーは実装力、人材力、展開力の3つの力をもとに、ソフトウェアの価値を高め、クルマの進化を支えていく。

特に展開力の面では、AUTOSARでの活動のほか、車載ソフトウェアやネットワークの標準化などによる開発の効率化と高信頼性確保を目指すJASPARの幹事会社としても、各業種・研究機関等と標準化を推進している。

デンソーは今後も未来のモビリティ社会の実現とともに、自動車業界全体に貢献できるよう取り組みを加速していく。

《森脇稔》

