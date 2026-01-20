次世代二輪・四輪コックピットやHMI設計ソフト、加賀FEIが披露へ…オートモーティブワールド2026

加賀FEIは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026に出展すると発表した。

【画像全3枚】

同社が開発した組込みHMI設計ソフトウェア「CANDERA CGI Studio」「CANDERA UI Conductor」をはじめ、取り扱い商材を集約したオートモーティブコックピットデモやバイクデモなどを、カーエレクトロニクス技術展にて紹介する。

主な出展製品として、近年より統合化され利便性の高い空間に進化している車載コックピットを、加賀FEI独自の商材と技術力で提案する先端コックピットを展示。また、1つのディスプレイにCGI Studioによる3Dメータークラスターと CarPlay/Android Autoを実装した2輪スマートクラスターシステムを紹介する。さらに音声認識による車両制御とKEYFOB/Smart keyによるファストブートにも対応している。

このほか、塗って覚えて自動で欠陥分類ができる外観検査AI、次世代洗浄や熱マネジメント技術に貢献するフッ素系液体「DAISAVE」、モーター開発の課題を解決する次世代セグメントコンダクタなども出展予定だ。

出展エリアはカーエレクトロニクス技術展(西展示棟1F)、ブース番号は西2ホール「W9-60」。来場の際は、公式サイトより入場登録が必要となる。