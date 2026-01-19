ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ『e-Palette』活用のオンデマンド移動サービス、名古屋で実証実験へ…クリスタル社が運行システム担当

Crystalは1月19日、愛知県のイノベーション施策の一環として、トヨタ自動車の次世代モビリティ「e-Palette」を使ったオンデマンド移動サービスの実証実験に参加すると発表した。運行はジェイアール東海バスが担当し、Crystalは予約・運行システムを提供する。

実証実験はJR名古屋駅やSTATION Aiを含む市内6拠点を結び、予約制で乗降体験と運行オペレーションの有効性を検証。利用者は停留所にあるQRコードからWeb予約し、スマートフォンの乗車チケットでスムーズに乗車できる仕組みだ。乗車定員は9名（着座6名＋立ち3名）で、運行期間は1月26日から30日まで、時間は10時から17時（13時から14時は充電のため運休）だ。

本実験のルートはSTATION Aiを起点に6か所の乗降予約のある場所を通り、乗降客のいない場所へは行かず効率的な運行を行い、需要に応じた柔軟な運行設計の効果を探る。今回の取り組みは、2025年3月に開催された「e-Paletteビジネスコンテスト」でCrystalが優秀賞を受賞した提案を基にしている。

Crystalは本実験を通じて、人口減少・高齢化・ドライバー不足などの課題への対策として、オンデマンド運行とデータ主導型オペレーションの有用性を技術面から検証し、地方の免許返納者の安全で快適な移動支援モデルの構築を目指す。複数の業界関係者が協力し持続可能な事業モデルを模索する中、得られた知見は国内外の同様の課題解決につながると期待される。

Crystalは自動車関連のソフトウェア開発やMaaS事業に注力し、2019年設立以来名古屋を拠点に多方面で技術普及を進めている。

